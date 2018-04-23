Ещё
Альтернативные криптовалюты продолжают движение вверх
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван преемник Саргсяна
Назван преемник Саргсяна

Альтернативные криптовалюты продолжают движение вверх 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Альтернативные криптовалюты показали стремительный рост на прошлой неделе, обгоняя средние показатели на восстанавливающемся рынке. Общий размер рыночной капитализации криптовалют вырос на 25% за неделю, достигнув показателя $375 млрд Напомним, 10 дней назад все активы рынка оценивались в $250 млрд Тем не менее биткоин с ростом в 5,4% за прошлую неделю оказался только на третьем месте с конца в списке 25 крупнейших криптовалют мира. При этом наибольшие показатели роста продемонстрировали альткоины, курсы которых за этот период выросли до 51%. Так, на 51,26% выросла цена Stellar (XLM), на 38,64% поднялся курс IOTA (MIOTA), плюс 38,60% показала Cardano (ADA). Такие ведущие валюты, как Ripple (XRP) и Bitcoin cash (BCH), показали рост в 30% каждая. На 16% набрал в цене эфириум, на столько же вырос Litecoin (LTC). Напомним о том, что на прошлой неделе мы разбирали разбирал причины, почему Ripple возглавил топ криптовалют неделей ранее.
текст: Антон Кузнецов, фото: Namecoin / 500px
BitCryptoNews: последние новости
В Google Play обнаружили приложения для кражи криптовалюты VeChain будет проводить идентификацию с применением нанотехнологий Цифровое золото (BTG) будет котироваться на бирже EXMO
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Тупикин90
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир115
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора28
На Москву обрушится торнадо12
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении141
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение