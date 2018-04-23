Альтернативные криптовалюты продолжают движение вверх

Альтернативные криптовалюты показали стремительный рост на прошлой неделе, обгоняя средние показатели на восстанавливающемся рынке. Общий размер рыночной капитализации криптовалют вырос на 25% за неделю, достигнув показателя $375 млрд Напомним, 10 дней назад все активы рынка оценивались в $250 млрд Тем не менее биткоин с ростом в 5,4% за прошлую неделю оказался только на третьем месте с конца в списке 25 крупнейших криптовалют мира. При этом наибольшие показатели роста продемонстрировали альткоины, курсы которых за этот период выросли до 51%. Так, на 51,26% выросла цена Stellar (XLM), на 38,64% поднялся курс IOTA (MIOTA), плюс 38,60% показала Cardano (ADA). Такие ведущие валюты, как Ripple (XRP) и Bitcoin cash (BCH), показали рост в 30% каждая. На 16% набрал в цене эфириум, на столько же вырос Litecoin (LTC). Напомним о том, что на прошлой неделе мы разбирали разбирал причины, почему Ripple возглавил топ криптовалют неделей ранее.