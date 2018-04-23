Юань и евро хоронят доллар

Гегемония доллара на мировом финансовом рынке может пошатнуться. На прошлой неделе Иран официально отказался от использования американской валюты — отныне все международные расчеты Тегерана переводятся в евро. К европейским деньгам привязан теперь и курс иранского риала.

Нужно сказать, что в начале нулевых годов иранские власти уже пытались отказаться от доллара и уговаривали других экспортеров нефти сделать то же самое, но тогда попытка успехом не увенчалась. ОПЕК Тегеран не поддержал, и страна оказалась в изоляции, на которую наложились американские санкции.

На сей раз иранские власти оказались решительней, правда, как говорят эксперты, и этот шаг был вызван продлением американских санкций Дональдом Трампом в марте. Расчеты в долларах идут через американские банки, что чревато блокированием сделок и заморозкой денег. Расчеты в евро в этом плане не так рискованны.

Хотя большинство экспортеров нефти пока не последовали примеру Ирана, как говорят экономисты, для США отказ этой страны от использования доллара не останется незамеченным. По данным ОПЕК, в год Иран зарабатывает более 70 миллиардов долларов от продажи нефти. Теперь весь этот денежный объем будет идти не в долларах, а в евро, что означает сокращение сферы применения американской валюты.

Тем более что Иран не первый встал на путь отказа от доллара. Петербургская товарно-сырьевая биржа с осени 2016-го торгует российской нефтью за рубли. В 2017 году Венесуэла прекратила принимать доллары для расчета за нефть, требуя к оплате евро. В конце марта 2018 года Шанхайская биржа открыла торговлю нефтяными фьючерсами за юани.

А в начале апреля глава Министерства энергетики РФ Александр Новак сообщил о возможности расчетов за нефть в национальных валютах с рядом стран, например, с Турцией и тем же Ираном. Он подчеркнул, что для этого необходимо модернизировать финансовые и экономические механизмы, но ничего невыполнимого в этом нет.

Второй тревожный звонок для доллара исходит с рынка ценных бумаг. Как пишут «Вести», все больше стран избегают вложения в американские долговые обязательства. Даже Япония в феврале продала рекордный объем американских «трежерис» — на 36,68 млрд долл. С октября прошлого года японские инвесторы продали американских долговых обязательств на 71,72 млрд долл. Причем отказ от доллара происходит в пользу евро — в феврале японцы купили европейских облигаций на 8,06 млрд долл.

Кроме того, большинство последних аукционов долговых бумаг США проходят при крайне слабом спросе со стороны нерезидентов, несмотря на то, что доходность их продолжает расти.

«Если падение стоимости бондов продолжится, а доходности в свою очередь пробьют сначала отметку 3%, а затем и другие важные технические уровни, то, вполне возможно, мы увидим еще одну волну ослабления доллара», — пишут «Вести».

Третья проблема для доллара в том, что страны начинают выводить свои золотые резервы из США. На прошлой неделе власти Турции сообщили, что в 2017 году полностью ввели из Федеральной резервной системы США свой золотой резерв в размере 28,7 тонн золота. Ранее, в августе 2017 года, Германия завершила операцию по возврату половины своего золотого запаса из международных хранилищ, причем почти на три года раньше срока.

США пытаются решать проблемы доллара и собственной экономики грубой силой — введением санкций, как против России и Ирана, пошлин, как в случае с Китаем , и другими методами, которые никак нельзя назвать честной конкуренцией и признаком свободного рынка. Вот только проблема в том, что, как считает ведущий аналитик Amarkets Артем Деев , такие действия Вашингтона только подталкивают другие страны отказываться от доллара из-за опасений, что они могут стать следующими на очереди.

И тогда гегемонии доллара действительно может прийти конец. Правда, процесс это не быстрый. Как считают эксперты, только для того, чтобы стать альтернативой доллару в расчетах за энергоносители в глобальном масштабе, потребуется 10-15 лет. При этом альтернативная валюта должна быть свободно конвертируемой и входить в список резервных. Пока что на эту роль больше всего подходят евро и китайский юань.

— Все больше и больше стран отказываются от американской валюты, — говорит Артем Деев. — Примером тому служит отказ Ирана от долларовых расчетов, вывод Турцией своего золота из валютных резервов США. Вызвано это опасениями, по поводу агрессивной экономической политики Штатов, которые за счет доллара пытаются влиять на экономики других стран, на нефтедобычу и так далее.

Отвязка экономики от доллара несет в себе слабую реакцию на различные давления со стороны доллара на экономики этих стран. Для нефтедобычи это будет означать, что рост индекса доллара перестанет оказывать сильное влияние на нефтяные цены. Несомненно, производители нефти только получат преимущества от этого.

Доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС , кандидат экономических наук, доцент Юрий Твердохлеб считает, что позиции доллара хоть и немного ослабевают, о его «закате» речи не идет.

— Разговоры о закате доллара с разной степенью активностью ведутся давно. То, что мы наблюдаем сегодня на рынке, свидетельствует о том, что происходит некое смещение в определении основных приоритетов в международно-кредитных отношениях. В том числе это касается роли ключевых валют, которые используются в международных расчетах.

В последние годы переоценка доллара в качестве мировой валюты была достаточно значительной. При этом сегодня существует целый ряд стран, валюта которых стабильно ведет себя на международных рынках и может выполнять определенный функции в расчетах и заменять собой доллар.

Говорить о том, что начался закат доллара, преждевременно. Но то, что позиции американской валюты в международно-кредитных отношениях, подвергаются некоторым ограничениям, это факт. Америка достаточно активно пытается с эти бороться. Но политика ряда стран нацелена на то, чтобы усилить позицию собственных валют и дать более адекватную оценку доллару, как международной расчетной единице.

«СП»: — В перспективе это может привести к отказу от доллара на международной арене?

— Говорить о том, что это произойдет в ближайшее время, несерьезно. Нужно быть объективными. Американская экономика очень сильна, она сохраняет ведущие позиции на мировом рынке, и ее валюта еще долго будет востребована в качестве валюты международных расчетов.

Но какие-то корректировки обязательно будут. В одних моментах доллар ослабеет, в других может даже упрочить свои позиции. Однако общий тренд в том, что однополярность валютного-финансового рынка уходит в небытие. С этим фактом считается большая часть мира и, думаю, начинает считаться и Америка. Потому что такая однополярность неприемлема для международного сообщества.

«СП»: — Какие валюты могут стать конкурентами для доллара и сформировать собственные полюса?

— Это евро, юань, швейцарский франк. По большому счету, и у рубля есть все предпосылки для того, чтобы укреплять свои позиции на международной арене, в том числе в международных расчетах. Мы видим, что происходят структурные изменения в экономиках, активно развиваются разные регионы мира, и гегемония доллара становится просто неудобной для успешного ведения международных расчетов. Это и приводит к тому, что позиция доллара в международных расчетах ослабевает.

Говорить о том, что доллар рухнет, не приходится. Он останется серьезной и авторитетной валютой, но его будут сильно прижимать другие валюты. Совсем недавно юань стал одной из мировых резервных валют. Думаю, международная корзина может пополниться и другими валютами. Не исключаю, что на каком-то этапе это мог бы быть и рубль, во всяком случае, хочется на это надеяться. Но позиции доллара еще долго будут оставаться весьма устойчивыми.

Похожего мнения придерживается экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС при президенте России Сергей Хестанов

— Не думаю, что доллару в ближайшее время грозит крах. В его пользу говорит история. До доллара основной резервной валютой был фунт стерлинга. Доллар вытеснял британскую валюту с 1914 до примерно начала 60-х годов. Ему потребовалось 45 лет, чтобы закрепиться в статусе основной резервной валюты, при этом фунт тоже никуда не делся, хорошо себя чувствует и стоит дороже доллара.

Даже если гегемония доллара когда-нибудь сменится, а все в жизни меняется, процесс это не быстрый и займет несколько десятилетий.

«СП»: — А такие конкретные события, как отказ Ирана от доллара, как-то на него влияют?

— Экономика Ирана намного меньше процента экономики США. Тегеран может отказываться от чего хочет, Америка особо этого не заметит. Даже если мы откажется от доллара, это слишком небольшой масштаб, чтобы существенно повлиять на доллар. Так уж сложилось де-факто, что доллар — это около 80% мировой экономики. Даже наши контракты на поставки в Европу и Китай заключены в долларах.

Рано или поздно все меняется. И замена доллару найдется. Но это вопрос такой далекой перспективы, что в ближайшее время об этом говорить не приходится. Это слишком консервативная область, где изменения происходят десятилетиями. Да, работы ведутся. Мы с Китаем пытаемся торговать в национальных валютах. Но это вопрос настолько дальнего будущего, что сейчас гораздо более интересная тема — изменения курса рубля к доллару, чем судьба доллара как такового.