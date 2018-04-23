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Падение рубля приостановило бронирование туров российскими туристами
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Падение рубля приостановило бронирование туров российскими туристами 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Снижение рубля относительно доллара из-за напряженности в отношениях России и США в последнее время приостановило бронирование туров российскими туристами, сообщает «Хюрриет» (23.04). Хотя туристический сезон 2018 года, на который сектор возлагает большие надежды, связанные с достижением и превышением показателей 2014 года, начался высоким спросом на раннее бронирование особенно из России.
«Мы надеемся, что нынешний застой носит временный характер, — говорит глава Федерации отельеров Турции Осман Айык (Osman Ayık). — В целом этот год мы начали с серьезного роста числа ранних бронирований на 2018 год. В прошлом году мы тоже побили исторический рекорд по спросу из Российской Федерации и стран СНГ. Поэтому наши ожидания на 2018 год были чрезвычайно позитивными и высокими. Однако ряд экономических колебаний в последние дни и то, что российский рубль, как и турецкая лира, серьезно потерял в цене, приостановили активность потребителей».
Айык, подчеркнув, что похожая проблема наблюдается и на внутреннем рынке, отмечает: «Поэтому мы надеемся, что это временно. Мы желаем скорейшего возвращения к прежним цифрам. Мы по-прежнему пытаемся сохранять и сохраняем наши цели. Мы надеемся, что в 2018 году возникнет ожидаемая тенденция роста спроса как на внутреннем рынке, так и главным образом в Российской Федерации и странах СНГ».
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