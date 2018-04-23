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Эксперт: Нельзя искусственно поднимать платежи при отсутствии роста экономики
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Эксперт: Нельзя искусственно поднимать платежи при отсутствии роста экономики 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Рост минимальной заработной платы в прошлом году дал позитивный эффект», — заявил в интервью журналистам NewsOne вице-премьер-министр Павел Розенко.
Однако представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман имеет противоположное мнение. По его словам, для повышения зарплаты нет экономических оснований.
Такую точку зрения поддержал и руководитель комитета экономистов Украины Андрей Новак. Он сказал журналистам канала NewsOne, что аналогичная история уже была на Украине в начале 90-х, когда все были миллионерами, но купить на эти деньги ничего было нельзя.
«Понятно, что социальные платежи нужно поднимать. Но делать это необходимо в соответствии с экономическим ростом. У нас реальный экономический рост 2,5% по итогам прошлого года. При таком росте ВВП социальные платежи можно поднимать на 3%, максимум на 5%, но не в разы. Иначе это самообман, который обернется повышением инфляции и, в конечном итоге, уменьшением покупательной способности населения», — заявил экономист.
Благие намерения правительства повысить минимальные зарплаты для детенизации экономики уже закончились провалом. Потому что для этого нужно желание обеих сторон — работодателя и работника.
«Сегодня на Украине система налогообложения и отсутствие накопительной пенсионной системы не создают мотивацию для официальных зарплат, нет стимула ни для одной стороны процесса», — пояснил эксперт.
В прошлом году, по словам экономиста, повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен привело к сокращениям штатов в бюджетных учреждениях и еще большей тенезации зарплат в частном секторе.
«Нельзя искусственно поднимать платежи при отсутствии роста экономики — это закон экономики», — резюмировал Новак.
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