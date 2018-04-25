Узбекистан намерен участвовать в строительстве газопровода из Туркмении в Индию

«Мы договорились, что Узбекистан будет тоже участвовать в этом проекте, и мы найдем совместно с нашими туркменскими друзьями точки соприкосновения и будем участвовать в этом грандиозном проекте», — цитирует Мирзиеева издание «Нефть и Капитал».

Строительство газопровода ТАПИ началось в декабре 2015 года, завершение запланировано на декабрь 2019 года. Общая протяженность газопровода составляет 1,814 тыс. км, проектная мощность — 33 млрд кубометров газа в год. По предварительным оценкам, стоимость реализации проекта составит $7-10 млрд