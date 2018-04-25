Ещё
Узбекистан намерен участвовать в строительстве газопровода из Туркмении в Индию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поломка ГЛОНАСС, обращение "внука Гитлера" к РФ и другие события дня
Поломка ГЛОНАСС, обращение "внука Гитлера" к РФ и другие события дня

Узбекистан намерен участвовать в строительстве газопровода из Туркмении в Индию 

Rambler News Service 1 час назад
Узбекистан намерен принять участие в проекте строительства газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ), сообщил журналистам президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, говоря об итогах переговоров с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в Ташкенте.
«Мы договорились, что Узбекистан будет тоже участвовать в этом проекте, и мы найдем совместно с нашими туркменскими друзьями точки соприкосновения и будем участвовать в этом грандиозном проекте», — цитирует Мирзиеева издание «Нефть и Капитал».
Строительство газопровода ТАПИ началось в декабре 2015 года, завершение запланировано на декабрь 2019 года. Общая протяженность газопровода составляет 1,814 тыс. км, проектная мощность — 33 млрд кубометров газа в год. По предварительным оценкам, стоимость реализации проекта составит $7-10 млрд
Rambler News Service: последние новости
Росфинмониторинг выявил связь ряда губернаторов и депутатов с офшорами «Нафтогаз» раскритиковал идею реализации «Газпромом» проекта «Северный поток-3» В Раде заявили о необходимости сохранить «зависимость» РФ от транзита газа через Украину
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции302
МИД обратился к россиянам35
Афганцы перекрыли центр Киева179
Россия доказала очередную ложь США108
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью164
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение