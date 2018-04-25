Узбекистан намерен участвовать в строительстве газопровода из Туркмении в Индию 

Узбекистан намерен принять участие в проекте строительства газопровода Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ), сообщил журналистам президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, говоря об итогах переговоров с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым в Ташкенте.
«Мы договорились, что Узбекистан будет тоже участвовать в этом проекте, и мы найдем совместно с нашими туркменскими друзьями точки соприкосновения и будем участвовать в этом грандиозном проекте», — цитирует Мирзиеева издание «Нефть и Капитал».
Строительство газопровода ТАПИ началось в декабре 2015 года, завершение запланировано на декабрь 2019 года. Общая протяженность газопровода составляет 1,814 тыс. км, проектная мощность — 33 млрд кубометров газа в год. По предварительным оценкам, стоимость реализации проекта составит $7-10 млрд