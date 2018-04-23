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Деньги федерального бюджета направим на повышение МРОТ в регионе — Любимов
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Деньги федерального бюджета направим на повышение МРОТ в регионе — Любимов 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
23 апреля губернатор Николай Любимов встретился с председателем Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутатом от Рязанской области Андреем Макаровым, сообщает пресс-служба облправительства.
На встрече речь шла об изменениях в основной финансовый документ области на 2018 год в связи с поступлением дополнительных денег из федерального центра. За счет этого ожидается увеличение финансирования федеральных целевых программ, реализуемых в регионе, а также важнейших проектов социально-экономического развития.
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