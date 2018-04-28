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СМИ: США намерены продлить исключения по пошлинам на сталь и алюминий
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СМИ: США намерены продлить исключения по пошлинам на сталь и алюминий 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАСС, 28 апреля. Администрация США намерена в виде исключения не вводить пока против своих ближайших союзников импортные пошлины на сталь и алюминий.
Об этом в субботу сообщил американский телеканал CNBC.
По сведениям его источников, знакомых с ходом дискуссий на эту тему, «продление исключений будет варьироваться в зависимости от страны и прогресса на переговорах по вопросам торговли». Например, Канада и Мексика получат поблажки, потому что они пошли на уступки по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли.
В то же время телеканал напомнил, что Южная Корея получила освобождение от пошлин на сталь и алюминий на постоянной основе, так как согласилась с квотой на поставки своей продукции, предложенной ей американскими властями. Администрация Дональда Трампа поставила перед другими странами вопрос о том, на какие квоты по экспорту алюминия и стали в США они готовы пойти. «Квоты активно обсуждаются с каждой страной из списка исключенных из пошлин», — сказал CNBC источник, знакомый с ходом переговоров.
Телеканал также отметил, что вопрос о выводе из-под пошлин обсуждает с другими странами (за исключением ЕС) представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Переговоры на эту тему с Евросоюзом курирует министр торговли США Уилбур Росс. Возглавляемое им ведомство занимается и освобождением от дополнительных таможенных сборов отдельных товаров, которые подпадают под пошлины. В целом этот процесс контролирует Совет национальной безопасности при Белом доме.
Администрация Трампа ввела с 23 марта новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. Они действуют для всех стран, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея, а также государства ЕС.
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