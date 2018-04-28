СМИ: США намерены продлить исключения по пошлинам на сталь и алюминий

ТАСС , 28 апреля. Администрация США намерена в виде исключения не вводить пока против своих ближайших союзников импортные пошлины на сталь и алюминий. Об этом в субботу сообщил американский телеканал CNBC. По сведениям его источников, знакомых с ходом дискуссий на эту тему, «продление исключений будет варьироваться в зависимости от страны и прогресса на переговорах по вопросам торговли». Например, Канада Мексика получат поблажки, потому что они пошли на уступки по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли. В то же время телеканал напомнил, что Южная Корея получила освобождение от пошлин на сталь и алюминий на постоянной основе, так как согласилась с квотой на поставки своей продукции, предложенной ей американскими властями. Администрация Дональда Трампа поставила перед другими странами вопрос о том, на какие квоты по экспорту алюминия и стали в США они готовы пойти. «Квоты активно обсуждаются с каждой страной из списка исключенных из пошлин», — сказал CNBC источник, знакомый с ходом переговоров. Телеканал также отметил, что вопрос о выводе из-под пошлин обсуждает с другими странами (за исключением ЕС ) представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Переговоры на эту тему с Евросоюзом курирует министр торговли США Уилбур Росс. Возглавляемое им ведомство занимается и освобождением от дополнительных таможенных сборов отдельных товаров, которые подпадают под пошлины. В целом этот процесс контролирует Совет национальной безопасности при Белом доме. Аргентина, Администрация Трампа ввела с 23 марта новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. Они действуют для всех стран, однако отсрочку до 1 мая получили Австралия Бразилия , Канада, Мексика, Республика Корея, а также государства ЕС.