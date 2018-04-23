ЕС хочет присоединиться к спору Китая с США по пошлинам на импорт стали и алюминия — ВТО

"Европейский союз (ЕС) настоящим уведомляет правительство США, правительство Китая и орган по разрешению споров ВТО, что в свете своих существенных торговых интересов желает присоединиться к консультациям, запрошенным Китаем в сообщении к ВТО от 9 апреля 2018 года", — сообщается в документе.

Ранее в апреле Китай инициировал в ВТО спор с США по новым пошлинам на импорт стали и алюминия, запросив в рамках организации консультации с Соединенными Штатами по данному спору.

Запрос на консультации официально открывает спор в ВТО. Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворяющее их решение без дальнейшей тяжбы в рамках организации. Если консультации после 60 дней не приводят к разрешению спора, заявитель может запросить формирование панели арбитров ВТО, которая будет решать спор.