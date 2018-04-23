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Три сценария. Аналитики предположили, что будет с экспортом СПГ в будущем
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Три сценария. Аналитики предположили, что будет с экспортом СПГ в будущем 

ИА Север-Пресс 55 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Аналитики энергоцентра бизнес-школы «Сколково» разработали в своем исследовании «Трансформирующийся глобальный рынок СПГ: как России не упустить окно возможностей?» три сценария развития экспорта сжиженного природного газа.
Первый — пессимистичный, он возможен при падении цен на нефть, создании «газового пузыря» на рынке и усилении санкций, — сообщает energybase.ru. В этом случае прогнозируется производство около 30 — 33 млн тонн СПГ в год к 2030 году при условии ввода в строй всех очередей «Ямал СПГ» до конца 2019 года и с учетом действующих мощностей по сжижению. Второй — базовый сценарий, предусмотрен ввод порядка 50 млн тонн в год проектируемых мощностей по сжижению на фоне растущего спроса на СПГ и предоставления государством налоговых льгот проектам. Третий — оптимистичный, доля России на мировом рынке СПГ составит около 62 млн тонн в год к 2030 году.
В своем исследовании аналитики отмечают, что основными рисками для российских СПГ-проектов могут явиться санкции и высокая себестоимость. В случае введения новых санкций проблемы могут возникнуть даже с покупкой оборудования.
По словам аналитика «Сколково» Александра Собко, темпы роста предложения СПГ в мире могут превысить темпы роста спроса. Это ведет к угрозе переизбытка газа на рынке. Неопределенность спроса на сжиженный газ в мире и волатильность цен на СПГ приводят к трудностям в принятии решений по созданию новых мощностей, требующих крупных инвестиций. Чтобы не уступить рынки, НОВАТЭК, Газпром и Роснефть должны оптимизировать свои затраты по всей цепочке производства газа, а также наладить собственный трейдинг СПГ.
В России сейчас действует два СПГ-проекта: две очереди завода «Сахалин-2» мощностью 10,8 млн тонн в год и первая очередь проекта «Ямал СПГ» на 5,5 млн тонн в год.
ИА Север-Пресс: последние новости
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