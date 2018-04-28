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Российский СПГ признали угрозой для влияния США на мировой рынок газа
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Российский СПГ признали угрозой для влияния США на мировой рынок газа 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
К середине будущего десятилетия Россия может вытеснить США с третьего места в списке крупнейших экспортеров сжиженного природного газа (СПГ), считают эксперты Центра за глобальную энергетическую политику при нью-йоркском Колумбийском университете.
Авторы доклада «Изменения на мировом рынке природного газа» указывают, что проект СПГ на Ямале «закрепит за Россией роль четвертого по масштабам поставщика сжиженного природного газа в мире, уступающего лишь Катару, Австралии и США», передает ТАСС.
Более того, в случае успешной реализации новых проектов «Россия сможет примерно в середине будущего десятилетия побороться с Америкой за третье место» в списке крупнейших экспортеров сжиженного газа.
Так, на европейском рынке «у Газпрома имеется значительная часть долгосрочных контрактов, которые предусматривают поставку как минимум 130 млрд кубометров газа по крайней мере до начала 2020-х годов», — отмечается в докладе.
При этом эксперты отмечают, что спрос на природный газ растет в связи с выводом из эксплуатации теплоэлектростанций, работающих на других видах топлива, а также в связи с постепенным истощением газового месторождения Гронинген в Нидерландах.
«Хотя Россия, несомненно, задержалась с выходом на рынок СПГ, сейчас она становится крупным экспортером, (…) а проводимая Россией восточная стратегия, центральным элементом которой является газопровод «Сила Сибири», сейчас последовательно осуществляется», — отмечают авторы доклада.
Напомним, в мае 2014 года президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих энергокомпаний в рамках ПМЭФ заявил, что развитие рынка сжиженного природного газа является одним из приоритетов России в области энергетической политики.
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