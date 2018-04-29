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НОВАТЭК назвал примерный срок запуска третьей линии «Ямал СПГ»
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НОВАТЭК назвал примерный срок запуска третьей линии «Ямал СПГ» 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Газета.Ru
Руководитель и совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон заявил, что компания планирует запустить третью технологическую линию завода «Ямал СПГ» в декабре 2018 — январе 2019 года, передает РИА «Новости».
Новость дополняется.
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