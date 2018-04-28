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Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,36-0,45%
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Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,36-0,45% 

Прайм 7 часов назад
Фото: ФИНАМ
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск субботы снижался на 0,45% — до 2291,24 пункта, индекс РТС — на 0,36% — до 1162,88 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Прайм: последние новости
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