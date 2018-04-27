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Московская биржа открылась ростом
Деловая газета «Взгляд»
25 минут назад
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ФИНАМ
Индекс Мосбиржи утром в пятницу повышался на 0,2% — до 2291 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% и составил 1152 пунктов.
Следует из данных
Московской биржи
.
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