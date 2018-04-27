Ещё
Московская биржа открылась ростом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: ФИНАМ
Индекс Мосбиржи утром в пятницу повышался на 0,2% — до 2291 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% и составил 1152 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о намерении Дерипаски сохранить контроль над «Русалом» ЦБ отозвал лицензии у двух банков Выявлены связи российских чиновников с сомнительными операциями в офшорах
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Майские законы отразятся на зарплатах россиян148
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна44
Что Меркель отдаст за российский газ42
Морской авиации России предрекли смерть516
Россияне закупились подделками33
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:43
«Кровавая Джина» возглавила ЦРУ
В мире Другое
02:45
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение