Собянин рассказал о росте экспорта Москвы

Он рассказал, что московская экономика в отличие от 2008 года стала более диверсифицированной — в ней нет доминирующего сегмента, который могли бы сотрясать кризисы, при этом есть торговля, финансы, строительство, сектор IT, в которых работают тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, быстро адаптирующихся к ситуации. Все это, по словам мэра, делает экономику города устойчивой.