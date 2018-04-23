Собянин рассказал о росте экспорта Москвы 

Экспорт Москвы растет на фоне санкций и девальвации рубля уже второй год, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью "Российской газете".
Он рассказал, что московская экономика в отличие от 2008 года стала более диверсифицированной — в ней нет доминирующего сегмента, который могли бы сотрясать кризисы, при этом есть торговля, финансы, строительство, сектор IT, в которых работают тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, быстро адаптирующихся к ситуации. Все это, по словам мэра, делает экономику города устойчивой.
"Благодаря этому по итогам 2017 года в плюс вышли практически все отрасли, начиная от строительства жилья и заканчивая экспортом промышленной продукции. Причем экспорт на фоне девальвации рубля и санкций растет высокими темпами уже второй год подряд. Экспортерами в Москве сейчас стали 30% предприятий, работающих в аэрокосмической отрасли, химическом производстве, автомобилестроении", — сказал Собянин.