Goldman Sachs: цены на нефть продолжат расти

Москва , 25 апреля — «Вести. Экономика» Спрос на нефть растет, а добыча снижается. Об этом поступают сообщения уже несколько недель, причем их количество увеличилось после того, как Саудовская Аравия призналась, что хотела бы цены выше $70 за баррель.

Словно по мановению волшебной палочки трейдеры начали лихорадочно скупать нефть, толкая ее ближе и ближе к $75.

Почти все с оптимизмом оценивают спрос. МЭА прогнозирует на этот год рост спроса на 1,5 млн баррелей в день. Данные Reuters показывают, что апрельский импорт в Азию может достигнуть рекордного уровня. Инвестиционные банки также играют на повышение.

Что может нарушить этот тренд? Если послушать аналитика Goldman Джеффри Карри, то абсолютно ничего. В своем последнем интервью агентству Bloomberg , он заявил, что «необходимо иметь очень высокую цену, прежде чем мы увидим, как она начинает наносить вред спросу».

По его мнению рост цен на нефть оказывает благоприятное воздействие на мировую экономику, так как «более высокие нефтяные цены ведут к глобальным избыточным сбережениям — нефтедолларам», которые затем вновь инвестируются в глобальную экономику и стимулируют еще больший спрос.

Но далеко не все аналитики видят нынешнюю ситуацию в розовых очках. Во-первых, «глобальные избыточные сбережения» появятся только после того, как производители нефти закроют свои бюджетные дыры. Только Саудовская Аравия имеет в этом году бюджет с дефицитом в $50 млрд

Пройдет немало времени, прежде чем саудиты получат какие-то сбережения, не говоря уже об избыточных, чтобы инвестировать по всему миру и стимулировать спрос на нефть. Это относится и к другим крупным производителям, так как они все очень сильно пострадали от последнего обвала цен.

Помимо бюджетного дефицита есть также проблемы с инфляцией. Поскольку практически каждая страна в мире зависит от нефти, инфляция тесно связана с ценами. Более высокие нефтяные цены означают более высокие цены на топливо, а более высокие цены на топливо ведут к более высокой инфляции. Хотя в некоторых случаях более высокая инфляция — желанный элемент, но сегодня совсем иная ситуация.

Еще один актуальный вопрос касается связи между спросом и ростом нефтяных цен. Глава отдела сырьевых товаров банка Commerzbank Юджин Вайнберг не видит в данном случае никакой корреляции. По его мнению нынешнее повышение цен обусловлено четырьмя факторами.

Во-первых, существуют серьезные опасения по поводу венесуэльской добычи углеводородов, которая сегодня находится на самом низком уровне с 1950 г. Во-вторых, «несбыточные мечты» Саудовской Аравии о нефти по $80-$100 за баррель. В-третьих, большая вероятность введения новых американских санкций против Ирана , что, кстати, и стало ключевой причиной скачка цен на этой неделе.

И наконец, как объясняет Вайнберг, был зафиксирован мощный приток денег из инвестиционных фондов: ставки на повышение нефтяных цен как на ICE, так и на NYMEX достигли рекордного уровня.

Между тем, растет производство «черного золота» за пределами ОПЕК , в первую очередь в Соединенных Штатах . Лавина оптимистичных комментариев из лагеря ОПЕК отодвинула на второй план опасения по поводу стремительного роста добычи сланца в США.

На прошлой неделе американские сланцевые производители качали по 10,54 млн баррелей в день. Это более чем на миллион баррелей в сутки больше, чем в начале января. Другими словами, сланцевые компании в США увеличили добычу на более чем один миллион баррелей в день менее чем за четыре месяца.

При таких темпах нетрудно представить, где будет сланцевое производство в следующем квартале. Этот тренд, безусловно, окажет серьезное влияние на цены, когда шумиха вокруг последнего заседания ОПЕК спадет.

Между тем, в ближайшее время перспектива введения санкций против Ирана останется главной движущей силой роста цен. Но и здесь не все так просто. Напомним, что на прошлой неделе президент Трамп высказал свое недовольство «слишком высокими ценами на нефть». А он то должен знать, как отреагируют слишком высокие цены на новый раунд санкций против Ирана.