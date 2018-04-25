Минск и Москва продолжат переговоры по рынку молока

Аграрные ведомства России Беларуси 26 апреля должны продолжить консультации по поставкам белорусского продовольствия на российский рынок. Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц сообщил, что встреча состоится 25 апреля в Минске

Предыдущий раунд переговоров с руководством Минсельхоза России состоялся в минувшую пятницу в Москве . Позже Леонид Заяц в эфире телеканала ОНТ сообщил, что переговоры прошли в конструктивном ключе. «Обе стороны понимают, что российский рынок — это общий рынок для Беларуси и для России. Должны быть общие подходы в этой части, чтобы обеспечить экономический интерес и производителей молока, и переработчиков», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, у российской стороны есть ряд претензий к качеству белорусского молока.