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Минск и Москва продолжат переговоры по рынку молока
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Минск и Москва продолжат переговоры по рынку молока 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Аграрные ведомства России и Беларуси 26 апреля должны продолжить консультации по поставкам белорусского продовольствия на российский рынок. Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц сообщил, что встреча состоится 25 апреля в Минске.
Предыдущий раунд переговоров с руководством Минсельхоза России состоялся в минувшую пятницу в Москве. Позже Леонид Заяц в эфире телеканала ОНТ сообщил, что переговоры прошли в конструктивном ключе. «Обе стороны понимают, что российский рынок — это общий рынок для Беларуси и для России. Должны быть общие подходы в этой части, чтобы обеспечить экономический интерес и производителей молока, и переработчиков», — подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, у российской стороны есть ряд претензий к качеству белорусского молока.
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