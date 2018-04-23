Активность в промышленности Японии продолжила рост

Москва , 23 апреля — «Вести. Экономика». Активность в промышленности Японии в апреле выросла более быстрыми темпами, чем в предыдущем месяце, когда объемы производства выросли вместе с внутренним спросом, передает Reuters

EPA/FRANCK ROBICHON

Как отмечает агентство, новые данные говорят о том, что экономика Японии оправилась от сложного периода в первом квартале.

Тем не менее, частный опрос также показал, что экспортные заказы упали впервые более чем за полтора года, поскольку постепенное повышение курса иены начинает подрывать конкурентоспособность японского экспорта.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) Markit/Nikkei производственного сектора Японии вырос с учетом сезонных колебаний до 53,3 пункта в апреле по сравнению с 53,1 пункта в предыдущем месяце.

Индекс оставался выше порога 50, который отделяет расширение от сокращения, 20-й месяц подряд и впервые вырос за три месяца.

"Хотя новые экспортные заказы впервые снизились с августа 2016 года, поскольку более сильная иена начинает влиять на конкурентоспособность цен, рост притока новых бизнес-сигналов сигнализирует о более высоком внутреннем спросе", — сказал Джо Хейс, экономист IHS Markit.

Индекс для общих новых заказов вырос до предварительного показателя в 53,5 пункта по сравнению с 53,1 пункта в предыдущем месяце, но экспортные заказы сократились незначительно.

Японская иена выросла с начала года примерно на 4% по отношению к доллару, и некоторые экономисты выразили обеспокоенность по поводу того, что экспорт Японии может ослабевать, если иена будет расти еще больше, поскольку это подталкивает экспортные цены вверх.

Согласно прогнозу Reuters, экономика Японии в первом квартале выросла на 0,5% в годовом исчислении, так как потребительские расходы и фабричное производство ослабли. Это означало бы замедление роста по сравнению с 1,6% в годовом выражении в четвертом квартале.

Третья по величине экономика в мире выросла восьмой квартал подряд в конце 2017 года, что является самым продолжительным ростом с 1980-х годов.