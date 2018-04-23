По трубам потечет политический газ

В ряде европейских вопросов Финляндия всегда занимала удобную стратегическую позицию — за спиной Германии . Сейчас все ждут, на что согласится Германия, когда Франция озвучит свои предложения по развитию еврозоны. Финляндия надеется, что Германия не согласится на многое, поскольку тогда Финляндии придется пересмотреть некоторые свои позиции.

Финское правительство повторяет, что новый газопровод «Северный поток — 2», который будут прокладывать из России в Германию — это только экономический проект. Недавно правительство дало разрешение на строительство газопровода в финской экономической зоне Балтийского моря. Многие другие страны балтийского региона подчеркивают политические аспекты проекта. Эта точка зрения никого не удивляет, поскольку для России энергия всегда была инструментом политики.

До сих пор позиция Германии давала финскому взгляду на проект право на существование: раньше она тоже рассматривала газопровод с экономической точки зрения.

Однако неожиданно линия высшего руководства Германии изменилась. Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) открыто сообщила, что проект является и политическим тоже. После встречи с президентом Украины Петром Порошенко она заявила, что строительство второго газопровода не будет продвигаться, если проблемы Украины, связанные с газом, не будут приниматься во внимание.

Тень Германии больше не укрывает Финляндию.