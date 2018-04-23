Ещё
По трубам потечет политический газ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

По трубам потечет политический газ 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
В ряде европейских вопросов Финляндия всегда занимала удобную стратегическую позицию — за спиной Германии. Сейчас все ждут, на что согласится Германия, когда Франция озвучит свои предложения по развитию еврозоны. Финляндия надеется, что Германия не согласится на многое, поскольку тогда Финляндии придется пересмотреть некоторые свои позиции.
Финское правительство повторяет, что новый газопровод «Северный поток — 2», который будут прокладывать из России в Германию — это только экономический проект. Недавно правительство дало разрешение на строительство газопровода в финской экономической зоне Балтийского моря. Многие другие страны балтийского региона подчеркивают политические аспекты проекта. Эта точка зрения никого не удивляет, поскольку для России энергия всегда была инструментом политики.
До сих пор позиция Германии давала финскому взгляду на проект право на существование: раньше она тоже рассматривала газопровод с экономической точки зрения.
Однако неожиданно линия высшего руководства Германии изменилась. Канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) открыто сообщила, что проект является и политическим тоже. После встречи с президентом Украины Петром Порошенко она заявила, что строительство второго газопровода не будет продвигаться, если проблемы Украины, связанные с газом, не будут приниматься во внимание.
Тень Германии больше не укрывает Финляндию.
ИноСМИ: последние новости
Америка против России и Китая: добро пожаловать во вторую холодную войну Мнучин: санкции против российских олигархов дали тот эффект, какого хотели США российские деньги превращают Кипр в Москву-на-море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение191
Саргсян подал в отставку307
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир34
Кейт Миддлтон родила42
У россиян снова попросят денег256
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
00:58
Галкин и Пугачева серьезно пострадали от урагана
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение