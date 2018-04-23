Количество поощряемых по итогам оценки эффективности работы субъектов РФ выросло с 20 до 40

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому утверждается методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и по повышению уровня социально-экономического развития. Также увеличивается количество субъектов РФ, которые могут поощряться по итогам оценки эффективности работы, увеличено с 20 до 40. Документ размещен на официальном сайте правительства страны.

В целях совершенствования системы оценки эффективности работы органов исполнительной власти субъектов Федерации и исключения возможности одновременного использования нескольких систем оценки утверждена методика оценки эффективности деятельности региональных органов власти по повышению уровня социально-экономического развития и по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала территорий. Количество субъектов Федерации, которые могут поощряться по итогам оценки темпов социально-экономического развития территорий, увеличено с 20 до 40», — сообщается в документе.

Новые показатели оценки эффективности будут охватывать практически все сферы работы органов исполнительной власти РФ. Целью принятых решений стало улучшение системы оценки эффективности работы органов исполнительной власти РФ, а так же исключение возможности одновременного использования нескольких систем оценки.

«Количество субъектов Федерации, которые могут поощряться по итогам оценки эффективности работы, увеличено с 20 до 40, а размер гранта бюджету субъекта Федерации будет определяться исходя из численности населения и индекса бюджетных расходов региона», — подчеркивается в документе.