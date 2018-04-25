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Россияне ожидают усиления санкций
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Россияне ожидают усиления санкций 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Более половины (55%) россиян ожидают усиления санкций в течение ближайшего года, но пока не почувствовали никаких последствий от их введения, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«О новом витке санкций слышали 73% опрошенных, 53% расценивают их как попытку повлиять на внешнеполитический курс нашей страны, 25% считают их главной целью борьбу с бизнес-конкурентами. Еще 55% респондентов ожидают усиления санкций в течение ближайшего года, а ослабления давления ждут лишь 14%», — передает ТАСС данные опроса.
При этом новостях о санкциях интересуются 61% опрошенных, а 28% респондентов заявили, что санкции отрицательно действуют на Россию. Еще 30% уверены, что санкции идут на пользу.
По данным опроса, 77% россиян для своей семьи никаких последствий антироссийских санкций не видят.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12-13 апреля 2018 года. Объем выборки — 2 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.
Напомним, в августе 2017 года ВЦИОМ сообщал о том, что решение Вашингтона ввести новые санкции в отношении Москвы большинство россиян восприняло довольно спокойно, но отношение к США ухудшилось.
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