Россияне ожидают усиления санкций

Более половины (55%) россиян ожидают усиления санкций в течение ближайшего года, но пока не почувствовали никаких последствий от их введения, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«О новом витке санкций слышали 73% опрошенных, 53% расценивают их как попытку повлиять на внешнеполитический курс нашей страны, 25% считают их главной целью борьбу с бизнес-конкурентами. Еще 55% респондентов ожидают усиления санкций в течение ближайшего года, а ослабления давления ждут лишь 14%», — передает ТАСС данные опроса.

При этом новостях о санкциях интересуются 61% опрошенных, а 28% респондентов заявили, что санкции отрицательно действуют на Россию . Еще 30% уверены, что санкции идут на пользу.

По данным опроса, 77% россиян для своей семьи никаких последствий антироссийских санкций не видят.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 12-13 апреля 2018 года. Объем выборки — 2 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.