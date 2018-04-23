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Египет готов стать крупнейшим экспортером газа
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Египет готов стать крупнейшим экспортером газа 

Вести Экономика 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
Вместе с ростом добычи газа в Египте страна готовиться стать ключевым экспортером энергоресурсов в регионе и за его пределами, рассказал CNBC председатель и основатель инвестиционной компании Qalaa Holdings.
"В нефтегазовом секторе Египет остается очень важным игроком", — сказал Ахмед Хейкал в интервью CNBC.
Хейкал сказал, что появился импульс для попадания египетского газа на европейские рынки через терминалы в Идку и Дамиетте.
По его словам, открытие новых месторождений и инфраструктура, включая терминалы сжиженного природного газа (СПГ) в Идку и Дамиетте, говорит о том, что Египет готов сыграть очень важную роль в качестве центра энергетики, особенно в плане экспорта газа.
Согласно прогнозу Reuters, Египет хочет привлечь $10 млрд иностранных инвестиций для нефтегазового сектора на 2018-2019 годы, что на 25% больше, чем годом ранее. Он также хочет повысить добычу газа на новых месторождениях, включая гигантское газовое месторождение Zohr, которое было открыто в 2015 году итальянской энергетической группой Eni.
Это открытие стало благом для египетской экономики, поскольку оно означает, что страна сможет удовлетворить внутренний спрос и не должна зависеть от иностранных поставок. Фактически, Египет надеется прекратить импорт иностранной нефти и газа полностью к 2019 году, сообщает Reuters.
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