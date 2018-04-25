Правительство РФ утвердило требования энергетической эффективности к объектам госзакупок

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об уточнении требований энергетической эффективности к объектам госзакупок. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства страны.

«Правилами в том числе были установлены первоочередные требования энергетической эффективности для отдельных видов товаров, работ, услуг. Подписанным постановлением в Правила внесены изменения. Уточнены требования энергоэффективности к объектам госзакупок. Перечень товаров, в отношении которых устанавливаются такие требования, скорректирован с учётом разрабатываемых в настоящее время национальных стандартов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», — сообщается в постановлении.

Документом устанавливаются требования энергоэффективности для работ по проектированию, строительству и реконструкции многоквартирных домов, общественных и административных зданий.

Отмечается, что планируется повысить энергетическую эффективность товаров при госзакупках, а также при проектировании, строительстве и реконструкции многоквартирных домов, общественных и административных зданий.