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Правительство РФ утвердило комплексный план по повышению энергетической эффективности экономики
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Правительство РФ утвердило комплексный план по повышению энергетической эффективности экономики 

Агентство «Москва» 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил комплексный план по повышению энергетической эффективности экономики России. Об этом сообщил сайт правительства.
«План предусматривает действия по повышению энергетической эффективности в отношении регулируемых инфраструктурных компаний, предприятий промышленности, организаций бюджетной сферы, многоквартирных домов. Цель плана — модернизация основных фондов, увеличение вклада технологического фактора в снижение энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем до 1,5% в год», — говорится в сообщении.
Согласно документу, в отношении регулируемых инфраструктурных компаний предусмотрены действия по снижению потерь энергетических ресурсов в ходе их транспортировки и при потреблении. «В части энергосбережения предусматривается сочетание мер прямого административного воздействия и стимулирующих мер, а также информационное и методологическое обеспечение реализации политики по повышению энергоэффективности», — отмечают в правительстве.
Документ подготовлен Минэкономразвития.
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