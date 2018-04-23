Правительство РФ утвердило комплексный план по повышению энергетической эффективности экономики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил комплексный план по повышению энергетической эффективности экономики России. Об этом сообщил сайт правительства.

«План предусматривает действия по повышению энергетической эффективности в отношении регулируемых инфраструктурных компаний, предприятий промышленности, организаций бюджетной сферы, многоквартирных домов. Цель плана — модернизация основных фондов, увеличение вклада технологического фактора в снижение энергоемкости валового внутреннего продукта не менее чем до 1,5% в год», — говорится в сообщении.

Согласно документу, в отношении регулируемых инфраструктурных компаний предусмотрены действия по снижению потерь энергетических ресурсов в ходе их транспортировки и при потреблении. «В части энергосбережения предусматривается сочетание мер прямого административного воздействия и стимулирующих мер, а также информационное и методологическое обеспечение реализации политики по повышению энергоэффективности», — отмечают в правительстве.