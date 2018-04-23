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Фунт к доллару на минимуме за 2 месяца на сомнениях в повышении ставки ЦБ Великобритании
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Фунт к доллару на минимуме за 2 месяца на сомнениях в повышении ставки ЦБ Великобритании 

Прайм 52 минуты назад
Курс фунта стерлингов к доллару в понедельник снизился до минимума с конца февраля на сомнениях инвесторов в том, что Банк Англии откажется от повышения процентной ставки на грядущем заседании в мае на фоне замедления инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.05 мск курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,3951 доллара с 1,4002 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов фунт опускался до отметки в 1,395 доллара, что является минимумом с 22 февраля. Курс евро к доллару снижался до 1,2226 доллара за евро с 1,2288 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 108,28 иены за доллар со 107,66 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,43%, до 90,7 пункта.
Многие инвесторы ожидают, что Банк Англии (BoE) откажется от повышения своей процентной ставки на следующем заседании, ориентируясь на последние данные об инфляции в стране. На последнем заседании Банка Англии, которое состоялось в конце марта, учетная ставка была сохранена на уровне 0,5% годовых. Следующее заседание регулятора состоится 10 мая.
Как сообщило в среду бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS), инфляция в стране в марте в годовом выражении замедлилась до 2,5% с 2,7% в феврале. При этом аналитики ждали, что годовая инфляция сохранится на уровне 2,7%. В отчете ведомства уточнялось, что инфляция опустилась до минимума с марта 2017 года.
Аналитики при этом отмечают, что статистика ВВП Великобритании, которая будет опубликована позднее на этой неделе, станет для инвесторов дальнейшим ориентиром курса фунта. Ожидается, что в годовом выражении показатель роста ВВП страны в первом квартале 2018 года сохранился на уровне 1,4%, в квартальном — опустился до 0,3% с 0,4% кварталом ранее.
"Мы считаем, что данные на этой неделе, касающиеся Великобритании, могут быть достаточными для того, чтобы возродить ожидания повышения ставок", — приводит агентство Рейтер мнение валютного аналитика ING Вираджа Пателя (Viraj Patel).
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