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Вторичный рынок: покупатели ждут, когда доллар подорожает до 100 рублей
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Вторичный рынок: покупатели ждут, когда доллар подорожает до 100 рублей 

Вести.Ru 36 минут назад
По мнению аналитиков, причиной оттока с вторички стала нестабильная ситуация в политике и экономке. Из-за этого на рынке сложилось две модели поведения покупателей.
Люди, планирующие покупать жилье — как новостройки, так и вторичное — в бюджете до 10 миллионов рублей в основном хранят накопления в рублях, и нестабильный курс побудил их действовать быстрее и конвертировать отложенные деньги в квадратные метры. При этом квартира чаще всего покупалось не для проживания, а для сдачи в аренду.
Вторая группа — те, кто держит накопления в валюте. Эти люди покупают, как правило, жилье в бюджете от 15 миллионов рублей. И именно они ушли с рынка, решив выждать. По словам директора департамента вторичного рынка компании Сергея Шломы, такие покупатели надеются на дальнейший рост иностранных валют — к примеру, до 100 рублей за доллар.
"В этот момент они и собираются выйти на сделку — с большой выгодой для себя из-за курсовой разницы. Однако подчеркну, что это совершенно неправдоподобный сценарий. В результате вторичный рынок жилья Москвы в марте-первой половине апреля потерял, согласно нашей статистике внесенных авансов, 15% будущих сделок", — пояснил эксперт.
Что касается объема предложения на рынке, по данным «ИНКОМ-Недвижимости» он значительно не изменился: в настоящее время в экспозиции находится 32,1 тысячи квартир.
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