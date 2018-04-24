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Доход от продажи патентов трудовым мигрантам в РФ в 2017 году составил 51 млрд рублей
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Доход от продажи патентов трудовым мигрантам в РФ в 2017 году составил 51 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Более 50 миллиардов рублей получило государство от продажи патентов трудовым мигрантам в 2017 году. Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
"1,7 миллионов патентов было выдано, но надо отдавать отчет, что трудовой мигрант зарабатывает деньги и платит налоговые вычеты. Это как раз говорит, что введение патентной системы помогло выйти из тени большому количеству незаконных трудовых мигрантов. 51 миллиард рублей, которые бюджет получил в 2017 году, — это немаленькие деньги", — сказала она.
Казакова также отметила, что в 2017 году ни один субъект РФ не воспользовался правом ограничения выдачи патентов трудовым мигрантам.
"Мигранты выплачивают тот необходимый уровень, который установило законодательство, и это большая помощь нашему бюджету. Все эти деньги остаются в местном бюджете. Поэтому, чем больше трудовых мигрантов привлекается, тем лучше, но, конечно, не в ущерб гражданам РФ. Ни один губернатор и ни один субъект не воспользовались правом ограничения выдачи патентов", — отметила Казакова.
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