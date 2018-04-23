Пошлины на алюминий и сталь бумерангом возвращаются Трампу

Владимир Васильев. Введение импортных пошлин на алюминий и сталь было вызвано необходимостью заткнуть дыры в бюджете США , это решение бьет парадоксальным образом по внутреннему производителю и наверняка будет смягчено. Такое мнение озвучил главный научный сотрудник Института США и Канады

Надежды США на получение выгоды от введения импортных пошлин на сталь и алюминий не оправдаются. Об этом заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин

"Администрация Трампа, вводя эти пошлины, как посчитали экономисты, не выиграет. Вот казалось бы, популистски поступив, он говорит: давайте ограничим ввоз импортной стали, алюминия, больше дадим своим компаниям. А в результате, во-первых, из-за этих ограничений (США) будут получать сталь дороже, другого качества, меньше нужно модернизировать свою отрасль, а во-вторых, другие страны тоже введут ответные санкции, значит, все равно некоторые отрасли потеряют", — пояснил Кудрин, отметив, что и российская экономика не должна фокусироваться на внутреннем рынке.

Придется отменить

Владимир Васильев согласен с высказыванием Алексея Кудрина. Более того, эксперт отмечает, что США уже сформировано мощное лобби из представителей сельского хозяйства, розницы, автопрома, выступающее против введения пошлин.

"Через определенное время эти пошлины скажутся на цене их продукции, которую придется повышать, перекладывая это на потребителя. Кстати говоря, Соединенные Штаты в 2002-м уже вводили импортные пошлины на сталь, борясь с Евросоюзом , но вскоре были вынуждены отменить именно из-за протестов своих же представителей промышленности", — сказал Васильев.

Фискальный характер

Мера, принятая Трампом, действительно, является популистской, но с другой стороны, носит и фискальный характер. Повышение таможенных пошлин призвано заткнуть бюджетные дыры, вызванные налоговой реформой, проведенной президентом США.

"В этом году дефицит федерального бюджета США превысит 800 миллиардов. Повышение пошлин — прямая доходная статья федерального бюджета. Сегодня власти затыкают именно бюджетные дыры, вызванные той самой налоговой реформой. Казна начинает недобирать, а, значит, этот недобор нужно компенсировать. Самый простой способ это сделать — как раз поднять таможенные пошлины", — пояснил Владимир Васильев, указав, что ставка на это тоже окажется неоправданной, потому что данная статья доходов имеет очень ограниченное значение в общей структуре поступлений в бюджет.

С учетом всего этого решение по пошлинам наверняка будет скорректировано, смягчено, однако это произойдет не сейчас. Сегодня экономика США на подъеме, и последствия этих мер пока не слишком заметны. «Коррекция начнется тогда, когда повышение цен явно будет вести к понижению спроса, и когда макроэкономическая статистика покажет замедление темпов роста», — сказал эксперт.