Для падения рубля нужен повод: эксперты о том, стоит ли ростовчанам запасаться валютой прямо сейчас

В апреле произошло самое больше падение отечественной валюты с января 2015 года — доллар подорожал почти на четыре рубля за сутки, евро — на пять. Сейчас курс российского рубля начал укрепляться, но отношение к нему у граждан нашей страны весьма настороженное. Стоит ли сегодня бежать в ближайший обменник и покупать западную валюту, мы узнали у ростовских экспертов.

Исполнительный директор официального партнера «Альпари Форекс» в Ростове-на-Дону Александр Бизюк считает, что в ближайшее время рубль вряд ли ослабеет.

— Для того, чтобы рубль падал и дальше, нужны поводы, но они вряд ли появятся раньше майских праздников. Покупать валюту перед майскими каникулами есть смысл, не дожидаясь резкого изменения курса. Центральный банк прогнозирует рост доллара и евро, скорее всего, будет прогнозировать его и дальше. Если покупать доллар или евро для трат за границей, то стоит сделать это сейчас, — считает Бизюк.

Директор «БКС Премьер в Ростове-на-Дону» Руслан Хисматуллин советует покупать валюту на ежедневные нужды в поездке, если это нужно. Если речь идет о больших суммах, то лучше обратиться к профессионалам.

— Сейчас покупать валюту для трат на майские праздники неразумно. Фундаментально рубль должен сильно укрепиться в ближайшее время. Во-первых, нефть торгуется на очень высоких уровнях. Сейчас цена 74 доллара за баррель. Во-вторых, такая цена за баррель в последний раз была в ноябре 2014 года, курс тогда был около 53 рублей за доллар. В-третьих, сейчас рубль сильно недооценен вследствие политического риска и угрозы эскалации конфликта с США . При снижении градуса страха со стороны западных инвесторов мы увидим сильнейшее укрепление рубля и возврат в область 55–57 рублей. Поэтому сейчас закупаться валютой на коротком сроке из страха, что она подорожает, я бы не стал.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов , как и все эксперты, прогнозирует укрепление отечественной валюты:

— Однако стоит учитывать, что национальная валюта в настоящий момент торгуется в диапазоне 60–65 по отношению к доллару США, что в перспективе может привести к движению от 2 до 4 рублей в направлении выхода из данного диапазона.

Он считает, что основную поддержку рублю по-прежнему будут оказывать относительно высокие нефтяные котировки.