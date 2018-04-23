В России усовершенствуют систему оценки региональных властей

России усовершенствуют систему оценки эффективности работы органов исполнительной власти субъектов Федерации, сообщается на сайте кабмина.

В целях совершенствования системы оценки эффективности работы органов исполнительной власти субъектов Федерации и исключения возможности одновременного использования нескольких систем оценки утверждена методика оценки эффективности деятельности региональных органов власти по повышению уровня социально-экономического развития и по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала территорий.

Количество субъектов Федерации, которые могут поощряться по итогам оценки темпов социально-экономического развития территорий, увеличено с 20 до 40.