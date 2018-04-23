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В России усовершенствуют систему оценки региональных властей
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В России усовершенствуют систему оценки региональных властей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России усовершенствуют систему оценки эффективности работы органов исполнительной власти субъектов Федерации, сообщается на сайте кабмина.
В целях совершенствования системы оценки эффективности работы органов исполнительной власти субъектов Федерации и исключения возможности одновременного использования нескольких систем оценки утверждена методика оценки эффективности деятельности региональных органов власти по повышению уровня социально-экономического развития и по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала территорий.
Количество субъектов Федерации, которые могут поощряться по итогам оценки темпов социально-экономического развития территорий, увеличено с 20 до 40.
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