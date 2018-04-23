Высококачественному развитию Китая положено хорошее начало

Пекин, 23 апреля / Синьхуа / — Высококачественному развитию Китая дан хороший старт, считают участники состоявшегося в понедельник заседания Политбюро ЦК КПК.

В первом квартале этого года сохранилась тенденция стабильного роста китайской экономики, главные экономические показатели указывают на усиление внутреннего спроса и хорошую координацию между промышленным сектором и индустрией услуг, говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания Политбюро ЦК КПК.

Согласно опубликованным на прошлой неделе официальным данным, в первые три месяца года ВВП Китая вырос на 6,8 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста сохранились на уровне предыдущего квартала.

Экономическая реструктуризация сыграла большую роль в поддержке роста экономики страны, значительный прогресс был достигнут в развитии новых и модернизации традиционных отраслей, указывается в заявлении. -0-