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Высококачественному развитию Китая положено хорошее начало
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Высококачественному развитию Китая положено хорошее начало 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ — Высококачественному развитию Китая дан хороший старт, считают участники состоявшегося в понедельник заседания Политбюро ЦК КПК.
В первом квартале этого года сохранилась тенденция стабильного роста китайской экономики, главные экономические показатели указывают на усиление внутреннего спроса и хорошую координацию между промышленным сектором и индустрией услуг, говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания Политбюро ЦК КПК.
Согласно опубликованным на прошлой неделе официальным данным, в первые три месяца года ВВП Китая вырос на 6,8 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста сохранились на уровне предыдущего квартала.
Экономическая реструктуризация сыграла большую роль в поддержке роста экономики страны, значительный прогресс был достигнут в развитии новых и модернизации традиционных отраслей, указывается в заявлении. -0-
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