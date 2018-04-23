Опрос инфляционных ожиданий в РФ: позитив до курсового шока, — Аналитики Райффайзенбанка

В пятницу ЦБ опубликовал обзор инфляционных ожиданий, в котором зафиксировал их снижение: ожидаемая через год инфляция опустилась до 7,8%, а наблюдаемая — до 8,3%. Впрочем, отметим, что опрос проводился 2-9 апреля, т.е. до недавнего шока на валютном рынке. Таким образом, мы полагаем, что на данный момент представленные в отчете цифры (пусть и позитивные) не вполне актуальны для принятия решений относительно монетарной политики.

В этой связи, регулятор, на наш взгляд, предпочтет взять паузу в снижении ставки и дождаться майских цифр, которые учтут эффект шока валютного курса. Хотя на данный момент ЦБ не склонен переоценивать негативный эффект курсового шока. Так, по мнению К. Юдаевой, влияние ослабления рубля на инфляцию может быть небольшим. Пока за апрель ослабление рубля составило чуть более 6% м. /м., что, по нашим оценкам, действительно не окажет значимого эффекта на инфляцию.

Впрочем, инфляционные ожидания обычно более чувствительны к ослаблению курса рубля — начиная с 2015 г., ожидаемая инфляция повышалась в ответ на заметный рост доллара (более 6% м. /м.) почти всегда. Мы полагаем, что оценки ожидаемой инфляции за май могут повыситься. Этот риск, вероятно, подтолкнет ЦБ к осторожному решению по ставке на заседании 27 апреля.