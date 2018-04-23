В Уфе задержали преступника, укравшего цистерну нефти

Уфимские оперативники вместе со службой безопасности нефтяной компании раскрыли кражу нефти.

По одной из версий, 47-летний водитель нефтяной фирмы решил воплотить в жизнь хитроумный план. Он слил в цистерну шесть тонн нефти и выехал на грузовике с территории базы. Добычей мужчины стал нефтепродукт стоимостью около 100 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, он признался в преступлении. Похищенное изъяли.

— По факту кражи возбуждено уголовное дело, — рассказали в МВД республики.

Теперь мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.