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В Уфе задержали преступника, укравшего цистерну нефти
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В Уфе задержали преступника, укравшего цистерну нефти 

ufa1.ru 50 минут назад
Фото: ufa1.ru
Уфимские оперативники вместе со службой безопасности нефтяной компании раскрыли кражу нефти.
По одной из версий, 47-летний водитель нефтяной фирмы решил воплотить в жизнь хитроумный план. Он слил в цистерну шесть тонн нефти и выехал на грузовике с территории базы. Добычей мужчины стал нефтепродукт стоимостью около 100 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, он признался в преступлении. Похищенное изъяли.
— По факту кражи возбуждено уголовное дело, — рассказали в МВД республики.
Теперь мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.
В Уфе раскрыли кражу нефти
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