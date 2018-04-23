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Медведев утвердил повышение энергоэффективности
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Медведев утвердил комплексный план повышения энергоэффективности 

ТАСС 1 час назад
Фото: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил комплексный план повышения энергоэффективности. Об этом он сообщил, открывая традиционную встречу с вице-премьерами.
"Еще один документ, он касается энергетической эффективности экономики. Я утвердил комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности, — сказал он. — Как известно, мы в этой сфере по части энергоэффективности сильно отстаем от лидерских позиций".
По мнению премьер-министра, в этой сфере у России огромный потенциал, раскрытие которого позволит сэкономить энергоресурсы, повысить производительность промышленности, конкурентоспособность сельского хозяйства и промышленных предприятий, а также снизить издержки энергетических компаний.
"Эти задачи будут решаться в комплексе, с применением мер государственного регулирования и стимулирующих мер", — пообещал Медведев.
Глава правительства рассказал, что план включает в себя действия по повышению энергоэффективности инфраструктурных компаний, промпредприятий, организаций бюджетной сферы, многоквартирных домов. Он отметил, что именно по этим направлениям есть куда стремиться и именно здесь велики потери в сетях, а значит существует возможность оптимизации.
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