Медведев утвердил повышение энергоэффективности

Медведев утвердил комплексный план повышения энергоэффективности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил комплексный план повышения энергоэффективности. Об этом он сообщил, открывая традиционную встречу с вице-премьерами.

"Еще один документ, он касается энергетической эффективности экономики. Я утвердил комплексный план мероприятий по повышению энергоэффективности, — сказал он. — Как известно, мы в этой сфере по части энергоэффективности сильно отстаем от лидерских позиций".

По мнению премьер-министра, в этой сфере у России огромный потенциал, раскрытие которого позволит сэкономить энергоресурсы, повысить производительность промышленности, конкурентоспособность сельского хозяйства и промышленных предприятий, а также снизить издержки энергетических компаний.

"Эти задачи будут решаться в комплексе, с применением мер государственного регулирования и стимулирующих мер", — пообещал Медведев.

Глава правительства рассказал, что план включает в себя действия по повышению энергоэффективности инфраструктурных компаний, промпредприятий, организаций бюджетной сферы, многоквартирных домов. Он отметил, что именно по этим направлениям есть куда стремиться и именно здесь велики потери в сетях, а значит существует возможность оптимизации.