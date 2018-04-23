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Ответ ЦБ о ликвидации «Югры» подвергся резкой критике
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Ответ ЦБ о ликвидации «Югры» подвергся резкой критике 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Союзе вкладчиков России обнаружили в ответе Центробанка депутатам Госдумы прямое искажение фактов, связанное с отзывом лицензии у «Банка Югра», сообщает «Московский комсомолец».
Глава организации Николай Николаев направил обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, утверждая, что в письме ЦБ содержатся фиктивные сведения.
В Союзе вкладчиков обращают внимание, что регулятор не сообщил Госдуме о том, что 17 июля прошлого года принял отчетность банка, признав ее достоверной. Согласно ей капитал «Югры» был достаточен, и топ-менеджмент организации смог не допустить его падения. В то же время Банк России, по словам Николаева, утаил информацию об утверждении плана участия АСВ в мерах по предупреждению банкротства «Югры». Кроме того, по мнению союза, часть предоставленной информации была неверно интерпретирована регулятором. В частности, ЦБ дал оценку финансового состояния «Югры» на момент отзыва лицензии, 28 июля. Между тем в Союзе вкладчиков обращают в нимание на то, что снижение капитала банка с 33,5 миллиарда рублей до отрицательной величины произведено в период с 10 до 27 июля 2017 года «незаконными действиями и решениями временной администрации».
Негативную оценку отчету регулятора перед парламентариями дали и в Госдуме.
«Ответ ЦБ, нас конечно, не удовлетворил, потому что ни о чем ответ», — заявил изданию член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Николай Брыкин.
10 июля 2017 года ЦБ назначил в банк «Югра» временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 28 июля регулятор отозвал у банка лицензию и назначил временную администрацию в лице ЦБ. Адвокаты бывшего руководства банка пытаются оспорить в судах законность отзыва лицензии.
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