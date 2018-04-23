Ответ ЦБ о ликвидации «Югры» подвергся резкой критике

В Союзе вкладчиков обращают внимание, что регулятор не сообщил Госдуме о том, что 17 июля прошлого года принял отчетность банка, признав ее достоверной. Согласно ей капитал «Югры» был достаточен, и топ-менеджмент организации смог не допустить его падения. В то же время Банк России, по словам Николаева, утаил информацию об утверждении плана участия АСВ в мерах по предупреждению банкротства «Югры». Кроме того, по мнению союза, часть предоставленной информации была неверно интерпретирована регулятором. В частности, ЦБ дал оценку финансового состояния «Югры» на момент отзыва лицензии, 28 июля. Между тем в Союзе вкладчиков обращают в нимание на то, что снижение капитала банка с 33,5 миллиарда рублей до отрицательной величины произведено в период с 10 до 27 июля 2017 года «незаконными действиями и решениями временной администрации».

Негативную оценку отчету регулятора перед парламентариями дали и в Госдуме.

«Ответ ЦБ, нас конечно, не удовлетворил, потому что ни о чем ответ», — заявил изданию член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Николай Брыкин.