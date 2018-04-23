Рост экономической активности в России в марте возобновился

Рост экономической активности в России в марте возобновился — ВВП РФ, по оценке Внешэкономбанка , по отношению к предыдущему месяцу с исключением сезонного фактора вырос на 0,2% после снижения на 0,3% в феврале.

"Положительная динамика ВВП к предыдущему месяцу обусловлена ростом добычи полезных ископаемых (0,9% с очисткой от сезонности), транспорта (2,0%), обеспечения электроэнергией и водоснабжения (2,0%), производства продукции сельского хозяйства (0,7%) и чистых налогов (0,2%). В области отрицательных значений оказались строительство (минус 4,1%) и обрабатывающие отрасли (минус 0,1%). Влияние торговли оказалось нейтральным (0%)", — говорится в ежемесячном мониторинге Института исследований и экспертизы ВЭБа.

В первом квартале 2018 года ВВП вырос к предыдущему периоду, по оценке ВЭБа, на 0,3% с исключением сезонного и календарного факторов против снижения на 0,4% в четвертом квартале прошлого года

При этом оценка годового роста ВВП в марте у Внешэкономбанка оказалась существенно выше, чем у Минэкономразвития — 1,1% против 0,7%.

Согласно расчетам ВЭБа, ВВП РФ в январе вырос на 1,6% в годовом выражении, в феврале и январе — на 1,1%, а в целом за 1-й квартал рост экономики составил 1,2%.

Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП РФ в январе на 1,4%, в феврале — на 1,3%, а в марте — на 0,7% и в целом в 1-м квартале — на 1,1%. Согласно оценке Минэкономразвития, квартальный рост ВВП стал минимальным с 1-го квартала 2017 года — тогда рост составил 0,8% в годовом выражении, затем во 2-м ускорился до 2,3%, в3-м квартале составил 1,9%, в 4-м квартале — 1,2%. В целом за 2017 год ВВП РФ вырос на 1,5%.

"По оценке Минэкономразвития России, в марте прирост ВВП составил 0,7% год к году (по уточненной оценке, в январе — 1,4%, в феврале — 1,3%, в целом за 1-й квартал — 1,1%). Замедление темпа роста ВВП в марте по сравнению с январем-февралем в первую очередь связано со спадом в динамике строительства, который в марте составил 9,7% в годовом выражении (вклад в прирост ВВП оценивается на уровне минус 0,3 п.п.) после около нулевой динамики в январе-феврале", — говорилось в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности». «Кроме того, по оценке, также значимый отрицательный вклад в марте внесла оптовая и розничная торговля (минус 0,2 п.п.)», — отмечают в министерстве.

"В марте экономическая ситуация несколько улучшилась, но это улучшение пока не носит устойчивого характера. В марте очень сильно помог фактор погоды, который был позитивным для экономики. В результате необычно низкой температуры резко увеличилась добыча газа, удовлетворяя повышенный спрос на тепло как на европейском рынке, так и внутри страны. Транспортировка газа обеспечила существенное увеличение объемов транспортного грузооборота. Рост спроса на обогрев привел также к увеличению производства электроэнергии. С другой стороны, сильный спад в строительстве также во многом объясняется погодой. Сезонный фактор очень важен для строительства в марте. Так, сезонное потепление обычно приводит к среднесуточному росту строительных работ в марте на 20-30% по отношению к февралю. В этом году в результате сохранения зимней погоды этот рост составил только 10% — минимальное значение с начала 2000-х", — комментирует руководитель направления «Макроэкономика» Института Внешэкономбанка Олег Засов . По его словам, в целом, по оценке, холодная погода добавила 0,2 п.п. в рост ВВП по отношению к февралю и 0,3 п.п. в годовую динамику.

В ВЭБе также отмечают, что Росстат актуализировал квартальные данные ВВП за период 2015-2017 годов, и повышение оценок ВВП за третий квартал 2017 года (Росстат в начале апреля повысил в частности динамику ВВП за 3-й квартал 2017 года до 2,2% роста в годовом выражении против 1,8% по первой оценке), «привело к пересмотру в сторону роста нашей оценки сезонно скорректированного ВВП в третьем квартале».

"Таким образом, в соответствии с новыми данными, экономике России удалось избежать состояния технической рецессии (снижение ВВП в течение двух кварталов подряд) во второй половине 2017 года", — подчеркивают в ВЭБе, в котором ранее и обращали внимание на техническую рецессию по итогам 3-го и 4-го кварталов 2018 года.

Как сообщалось, ЦБ ждет роста экономики РФ в 2018-2020 годах в интервале 1,5-2,0%.

Минэкономразвития в базовом сценарии (от сентября 2017 года, уточненный прогноз будет представлен в апреле) ожидает роста ВВП РФ в 2018 году на 2,1%, в 2019 году — на 2,2%, в 2020 году — на 2,3%.

В первой половине апреля Минэкономразвития внесло в Минфин проект уточненного прогноза на 2018 год (который еще будет дорабатываться к середине мая), сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с документом. По его словам, министерство оставило прежним прогноз по росту ВВП на 2018 год на уровне 2,1%, несмотря на увеличение прогноза среднегодовой цены нефти Urals до $61,4 за баррель с $43,8 за баррель.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных «Интерфаксом» в конце марта — начале апреля, по росту ВВП на 2018 год равняется 1,7%, на 2019 год — 1,6%.