Золото укрепилось; рост доллара теряет импульс

Investing.com — Цены на золото выросли во вторник утром; доллар немного снизился, несмотря на рост доходности 10-летних гособлигаций США

Фьючерс на золото на Нью-йоркской товарной бирже вырос на 0,32%, до $1328,2 за унцию.

Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести основных валют, скинул 0,03% до 90,66.

Утром вторника доллар укрепился на фоне роста доходности казначейских облигаций США до четырехлетнего максимума, а затем начал терять импульс. Доллар, однако, обновил максимум с 1 марта, так как доходность 10-летних выпусков впервые за последние четыре года превысила 2,99%.

Активы, чья стоимость измеряется в долларах, чувствительны к динамике американской валюты. Уарепление доллара делает золото более дорогим для держателей иностранной валюты и, следовательно, снижает спрос на цветной металл.

Кроме того, давление на золото оказывало снижение спроса на активы «тихой гавани» после ослабления геополитической напряженности в отношении торгового конфликта США и Китая и на фоне признаков прогресса в переговорах на Корейском полуострове.

Фьючерс на серебро прибавил 0,44% до $16,660 за унцию, а фьючерс на платину снизился на 0,05% до $924,40 за унцию.