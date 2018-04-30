Золото подешевело из-за ослабления геополитических рисков и роста курса доллара

Investing.com — В понедельник цены на золото удерживаются близко к недавнему минимуму за пять недель на фоне снижения геополитической напряженности, повышения курса доллара и снижения спроса на желтый металл.

К 11:40 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, снизились на $5,1 или около 0,38% до $1318,3 за тройскую унцию, приближаясь к зафиксированному в четверг минимуму за пять недель $1315,70.

Спрос на золото снизился на фоне ослабления геополитической напряженности на Корейском полуострове.

Курс доллара повысился после снижения в пятницу. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,19% до 91,48.

Повышение курса доллара делает золото менее доступным для держателей других валют.

На прошлой неделе индекс доллара США вырос на 1,37% из-за роста доходности гособлигаций США и перспектив ускорения повышения процентной ставки ФРС в этом году.

Курс доллара получил поддержку после того, как на прошлой неделе доходность десятилетних государственных облигаций США превысила психологически важный уровень 3% впервые с 2014 года, что укрепило прогнозы о росте инфляции.

На момент написания статьи доходность десятилетних бондов США снизилась и находилась на позиции 2,964%.

Недавнее повышение доходности вызвало опасения инвесторов об ускорении темпов повышения процентной ставки, что делает не приносящее прибыли золото менее привлекательным для инвесторов.

Внимание инвесторов приковано к предстоящему на этой неделе заседанию ФРС и отчету по занятости в США за апрель, который выйдет в пятницу.