Ещё
Цены на золото снизились до минимума за две недели из-за роста курса доллара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У россиян снова попросят денег
У россиян снова попросят денег

Цены на золото снизились до минимума за две недели из-за роста курса доллара 

Investing.com Россия 27 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В понедельник цены на золото опустились до минимума за две недели на фоне повышения курса доллара и возобновления спроса на рисковые активы.
К 11:57 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, снизились на $7,1 или около 0,55% до $1331,2 за тройскую унцию.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,32% до 90,37. Повышение курса доллара делает торгуемое в американской валюте золото менее доступным для держателей других валют.
Спрос на доллар остается высоким после недавних заявлений официальных лиц ФРС, которые заявили, что при устойчивом росте экономики повышение процентной ставки продолжится в 2018 году.
Более высокая процентная ставка, как правило, является поддержкой для курса доллара, поскольку делает долларовые активы более привлекательными для ищущих прибыль инвесторов.
Повышение процентной ставки приводит к снижению цен на золото: когда стоимость заемных средств растет, то золоту сложно конкурировать с активами с высокой доходностью.
В субботу Северная Корея заявила о том, что она приостанавливает ядерные и ракетные испытания, а также закрывает свой ядерный полигон перед запланированными переговорами с Южной Кореей и США.
Кроме снижения геополитических рисков также снизился градус напряженности в торговом конфликте между США и Китаем.
Спрос на золото традиционно растет во времена политической или экономической нестабильности. При повышении уверенности инвесторов цены на золото снижаются.
Торги другими металлами. На COMEX фьючерсы на серебро снизились на 1,10% до $16,97 за тройскую унцию, а фьючерсы на платину просели на 0,62% до $926,00.
Фьючерсы на медь подорожали на 0,26% до $3,143 за фунт.
Investing.com Россия: последние новости
Главные новости вторника Главные мировые новости пятницы Рынок акций Израиля закрылся ростом, TA 35 прибавил 0,50%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57475
У россиян снова попросят денег94
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»227
Модель Playboy обокрали в Подмосковье16
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение