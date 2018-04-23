Цены на золото снизились до минимума за две недели из-за роста курса доллара

Investing.com — В понедельник цены на золото опустились до минимума за две недели на фоне повышения курса доллара и возобновления спроса на рисковые активы.

К 11:57 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, снизились на $7,1 или около 0,55% до $1331,2 за тройскую унцию.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,32% до 90,37. Повышение курса доллара делает торгуемое в американской валюте золото менее доступным для держателей других валют.

Спрос на доллар остается высоким после недавних заявлений официальных лиц ФРС , которые заявили, что при устойчивом росте экономики повышение процентной ставки продолжится в 2018 году.

Более высокая процентная ставка, как правило, является поддержкой для курса доллара, поскольку делает долларовые активы более привлекательными для ищущих прибыль инвесторов.

Повышение процентной ставки приводит к снижению цен на золото: когда стоимость заемных средств растет, то золоту сложно конкурировать с активами с высокой доходностью.

В субботу Северная Корея заявила о том, что она приостанавливает ядерные и ракетные испытания, а также закрывает свой ядерный полигон перед запланированными переговорами с Южной Кореей и США

Кроме снижения геополитических рисков также снизился градус напряженности в торговом конфликте между США и Китаем

Спрос на золото традиционно растет во времена политической или экономической нестабильности. При повышении уверенности инвесторов цены на золото снижаются.

Торги другими металлами. На COMEX фьючерсы на серебро снизились на 1,10% до $16,97 за тройскую унцию, а фьючерсы на платину просели на 0,62% до $926,00.

Фьючерсы на медь подорожали на 0,26% до $3,143 за фунт.