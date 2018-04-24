Цены на золото отступили от минимума за две недели

Investing.com — Во вторник цены на золото отступили от минимума за две недели, однако их дальнейшему росту препятствует повышение курса доллара.

К 11:34 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, выросли на $3,8 или около 0,29% до $1328,0 за тройскую унцию.

В понедельник цены на золото опустились на 0,64% до минимума за две недели $1323,80.

Цены на золото остаются под давлением из-за того, что курс доллара удерживается близко к максимуму за семь недель против корзины других основных валют на фоне роста доходности казначейских облигаций США

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, на сегодняшней торговой сессии повышался до 90,84 — наибольшего значения с 1 марта. На момент написания статьи он находился на позиции 90,77.

Повышение курса доллара делает торгуемое в американской валюте золото менее доступным для держателей других валют.

В понедельник доходность десятилетних государственных облигаций достигла 2,998% после того, как перспективы роста инфляции добавились к прогнозам об ускорении темпа повышения процентной ставки ФРС

На момент написания статьи доходность десятилетних бондов США чуть снизилась и находилась на позиции 2,957%.

Повышение процентной ставки приводит к снижению цен на золото: когда стоимость заемных средств растет, то золоту сложно конкурировать с активами с высокой доходностью.

Спрос на золото традиционно растет во времена политической или экономической нестабильности. При повышении уверенности инвесторов цены на золото снижаются, что и произошло в последние торговые сессии на фоне ослабления геополитических рисков и напряженности в международной торговле.

Торги другими металлами. На COMEX фьючерсы на серебро выросли на 0,47% до $16,66 за тройскую унцию, а фьючерсы на платину опустились на 0,11% до $921,40.

Фьючерсы на медь подорожали на 0,95% до $3,14 за фунт.