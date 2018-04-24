Ещё
Цены на золото отступили от минимума за две недели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цены на золото отступили от минимума за две недели 

Investing.com Россия 58 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Во вторник цены на золото отступили от минимума за две недели, однако их дальнейшему росту препятствует повышение курса доллара.
К 11:34 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, выросли на $3,8 или около 0,29% до $1328,0 за тройскую унцию.
В понедельник цены на золото опустились на 0,64% до минимума за две недели $1323,80.
Цены на золото остаются под давлением из-за того, что курс доллара удерживается близко к максимуму за семь недель против корзины других основных валют на фоне роста доходности казначейских облигаций США.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, на сегодняшней торговой сессии повышался до 90,84 — наибольшего значения с 1 марта. На момент написания статьи он находился на позиции 90,77.
Повышение курса доллара делает торгуемое в американской валюте золото менее доступным для держателей других валют.
В понедельник доходность десятилетних государственных облигаций достигла 2,998% после того, как перспективы роста инфляции добавились к прогнозам об ускорении темпа повышения процентной ставки ФРС.
На момент написания статьи доходность десятилетних бондов США чуть снизилась и находилась на позиции 2,957%.
Повышение процентной ставки приводит к снижению цен на золото: когда стоимость заемных средств растет, то золоту сложно конкурировать с активами с высокой доходностью.
Спрос на золото традиционно растет во времена политической или экономической нестабильности. При повышении уверенности инвесторов цены на золото снижаются, что и произошло в последние торговые сессии на фоне ослабления геополитических рисков и напряженности в международной торговле.
Торги другими металлами. На COMEX фьючерсы на серебро выросли на 0,47% до $16,66 за тройскую унцию, а фьючерсы на платину опустились на 0,11% до $921,40.
Фьючерсы на медь подорожали на 0,95% до $3,14 за фунт.
Investing.com Россия: последние новости
Главные новости вторника Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,70% Рынок акций Испании закрылся падением, IBEX 35 снизился на 0,01%
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции137
Шойгу выдвинул обвинение США270
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы11
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины341
Повышение пенсионного возраста признали неизбежным159
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение