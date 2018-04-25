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Цены на золото опустились из-за роста курса доллара и доходности гособлигаций США
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Цены на золото опустились из-за роста курса доллара и доходности гособлигаций США 

Investing.com Россия 45 минут назад
Фото: Reuters
Investing.com — В среду цены на золото удерживаются близко минимуму за две недели на фоне повышения курса доллара и доходности казначейских облигаций США.
К 11:41 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, снизились на $7,3 или около 0,54% до $1325,9 за тройскую унцию. Это лишь немногим выше зафиксированного в понедельник минимума за две недели $1323,80.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, повысился на 0,3% до максимума за семь недель 90,82.
Курс доллара повысился из-за роста доходности гособлигаций США и перспективы ускорения повышения процентной ставки ФРС в этом году.
Более высокая процентная ставка, как правило, является поддержкой для курса доллара, поскольку делает долларовые активы более привлекательными для ищущих прибыль инвесторов. Во вторник доходность десятилетних государственных облигаций США превысила 3% впервые с 2014 года, что является признаком уверенности инвесторов в светлом будущем американской экономики.
Опубликованные во вторник данные показали, что объем строительства новых домов и доверие потребителей в США оказались лучше предсказаний аналитиков, что укрепило прогнозы о стабильном росте американской экономики в ближайшие месяцы.
Повышение курса доллара делает золото менее доступным для держателей других валют. При этом повышение доходности гособлигаций США дало основание опасениям инвесторов об ускорении темпа повышения процентной ставки ФРС. Повышение процентной ставки приводит к снижению цен на золото: когда стоимость заемных средств растет, то золоту сложно конкурировать с активами с гарантированной доходностью.
Торги другими драгоценными металлами. На COMEX фьючерсы на серебро снизились на 0,8% до $16,57 за тройскую унцию, а фьючерсы на платину снизились на 0,97% до $925,90.
Фьючерсы на медь опустились на 0,35% до $3,13 за фунт.
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