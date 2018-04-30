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Цены на золото обновили минимум за пять недель из-за роста курса доллара
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Цены на золото обновили минимум за пять недель из-за роста курса доллара 

Investing.com Россия 31 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В понедельник цены на золото продолжили снижение, обновив минимум за пять недель на фоне повышения курса доллара и ослабления геополитической напряженности.
К 16:18 МСК июньские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, снизились на $9,9 или около 0,75% до $1313,6 за тройскую унцию — наименьшего значения с 21 марта.
Курс доллара повысился после снижения в пятницу. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,39% до 91,66.
Повышение курса доллара делает золото менее доступным для держателей других валют.
На прошлой неделе индекс доллара США вырос на 1,37% из-за роста доходности гособлигаций США и перспектив ускорения повышения процентной ставки ФРС в этом году.
На прошлой неделе доходность десятилетних государственных облигаций США превысила психологически важный уровень 3% впервые с 2014 года, что укрепило прогнозы о росте инфляции. На момент написания статьи доходность десятилетних бондов США снизилась и находилась на позиции 2,957%.
Недавнее повышение доходности вызвало опасения инвесторов об ускорении темпов повышения процентной ставки, что делает не приносящее прибыли золото менее привлекательным для инвесторов.
Внимание инвесторов приковано к предстоящему на этой неделе заседанию ФРС и отчету по занятости в США за апрель, который выйдет в пятницу и может поддержать курс доллара.
По прогнозам большинства аналитиков, в результате своего двухдневного заседания в среду ФРС сохранит значение процентной ставки без изменений после ее повышения в марте. Однако заявление центробанка США подвергнется тщательному анализу из-за прогнозов о том, что ФРС может в этом году повысить процентную ставку четыре раза вместо запланированных трех повышений.
Спрос на золото снизился на фоне ослабления геополитической напряженности на Корейском полуострове.
Торги другими драгоценными металлами. На COMEX фьючерсы на серебро снизились на 1,44% до $16,17 за тройскую унцию, а фьючерсы на платину снизились на 1,24% до $905,0.
Фьючерсы на медь снизились на 0,24% до $3,062 за фунт.
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