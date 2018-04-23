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Минфин заявил о рисках для бюджета
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Минфин заявил о рисках для бюджета 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Министерство финансов России сообщило о рисках недополучить в бюджет 200 миллиардов рублей дивидендов госкомпаний — более половины от плана на 2018 год. Об этом сообщает газета «Ведомости», принадлежащая семья Демьяна Кудрявцева.
Как говорится в письме главы Минфина Антона Силуанова премьер-министру Дмитрию Медведеву, в бюджете на 2018 год заложено 379,9 миллиардов рублей дивидендов. Ведомство исходит из выплаты госкомпаниями не менее 50 процентов чистой прибыли по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), однако не все на это согласились.
Так, правление «Газпрома» предложило сохранить дивиденды на прошлогоднем уровне, отдав акционерам только 25 процентов консолидированной прибыли. Силуанов предупреждает, что в этом случае бюджет может недополучить до 78 миллиардов рублей.
Чтобы заставить госкомпании направить на дивиденды не менее половины прибыли, глава Минфина просит поручить Минэкономразвития и Росимуществу разработать директивы для представителей государства в советах директоров госкомпаний.
Также к возможному срыву бюджетного плана может привести то, что «Роснефтегаз», «Транснефть» и «Роснефть» выплатили в 2017 году промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия, которые по сути должны выплачиваться в 2018 году.
Ранее «Газпром» предложил выплатить акционерам дивиденды за 2017 год на уровне 2016 года. Выплаты предлагаются в размере 8,04 рубля за акцию, что соответствует 190 миллиардам рублей. Минфин со своей стороны выступает за то, чтобы государственные компании отдавали в бюджет 50 процентов от чистой прибыли по МСФО. Дивиденды «Газпрома» за 2017 год предполагались на уровне 14,32 рубля за акцию.
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