Кудрин оценил потери США от пошлин на сталь и алюминий

Соединенные Штаты не выиграют от введения импортных пошлин на сталь и алюминий, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин

«Администрация [президента США Дональда] Трампа, вводя эти пошлины, как посчитали экономисты, не выиграет», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на интервью Кудрина телеканалу НТВ.

По словам экс-главы Минфина, Трамп поступил «популистски». Он собрался ограничить ввоз импортной стали и алюминия под предлогом того, что больше заказов достанется американским компаниям.

«А в результате, во-первых, из-за этих ограничений [США] будут получать сталь дороже, другого качества, меньше нужно модернизировать свою отрасль, а во-вторых, другие страны тоже введут ответные санкции, значит, все равно некоторые отрасли потеряют», — сказал Кудрин.

Он отметил, что в современном мире необходимо тщательно продумывать последствия подобных шагов. Он сказал, что и российской экономике, если она хочет стать успешной, не надо замыкаться на свой внутренний рынок. «Нам нужно работать на внешние рынки», — сказал Кудрин, добавив, что Россия должна работать на этих рынках по правилам, согласованным с другими странами.

По словам бывшего министра, базовым соглашением является ВТО . Он подчеркнул, что Всемирная торговая организация не устарела. «Если вдруг мы сегодня откажется от ВТО или мир откажется, то это будет удар по мировой торговле, страны будут вынуждены ввести барьеры», — считает глава ЦСР.