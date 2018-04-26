Ещё
Заседание ЦБ по ставке: пауза или дальнейшее смягчение?, — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заседание ЦБ по ставке: пауза или дальнейшее смягчение?, — Юрий Кравченко, старший аналитик ИК «Велес Капитал» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
После мартовского снижения ключевой ставки на 0,25 пп, в апреле произошло резкое ухудшение геополитического фона и ослабление национальной валюты. С момента последнего заседания ЦБ курс доллара укрепился почти на 9% (по состоянию на закрытие 25 апреля), хотя цены на нефть за соответствующий период, наоборот, выросли на 7,5%.
По данным на 23 апреля инфляция в годовом выражении составила 2,3%, практически не изменившись по сравнению с итогами марта (2,35% на конец месяца). Тем не менее представители ЦБ уже высказывали ожидания, что влияние апрельской курсовой динамики отразится на инфляции лишь в ближайшие месяцы, в том числе уже, возможно, в мае. Кроме того, представители руководства ЦБ не исключали повышения прогноза по инфляции на конец 2018 г. (хотя рост цен должен остаться в пределах таргета ЦБ).
В апреле Банк России повысил прогноз уровня структурного профицита ликвидности в банковском секторе на конец 2018 г. с 3,2-3,6 до 3,7-4,1 трлн руб. Однако мы не ожидаем, что регулятор отметит данный фактор в числе инфляционных рисков, так как пока избыток рублевой ликвидности успешно стерилизуются депозитными операциями и ОБР.
Хотя усиление геополитической напряженности и резкое ослабление рубля в апреле оказались событиями временными, мы полагаем, что ЦБ все же возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Не исключены и коррективы в риторике регулятора с указанием на возможную реализацию инфляционных рисков и замедление снижения инфляционных ожиданий в краткосрочном периоде. Однако даже если подобные сигналы и будут прослеживаться в комментариях регулятора, мы полагаем, что в целом ЦБ по-прежнему акцентирует внимание на сохранении инфляции в пределах 4% и окончании перехода к нейтральной политике до конца текущего года, что сохранит возможность дальнейшего снижения ставки минимальным шагом уже на следующем заседании в середине июня.
Мы ожидаем, что если регулятор сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,25% годовых и укажет на краткосрочные инфляционные риски после апрельских событий, рубль если и получит поддержку, то лишь в первые минуты после решения регулятора, так как в целом российская валюта останется под сильным влиянием геополитического фона и глобальной динамики доллара к валютам развивающихся рынков.
Прайм: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у банка "Новый кредитный союз" Росфинмониторинг нашел связь чиновников РФ с сомнительными операциями в офшорах Китай подготовил ответные меры на любые односторонние действия США - минкоммерции
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»32
Россиян оставят без торговых центров165
Трамп унизил Макрона79
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США162
Назван доход говорившей с Путиным звезды66
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение