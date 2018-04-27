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ЦБ Японии определился с процентной ставкой
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ЦБ Японии определился с процентной ставкой 

Прайм 41 минуту назад
Фото: Reuters
Банк Японии (ЦБ) вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам апрельского заседания.
Решение совпало с прогнозами аналитиков. За сохранение отрицательной процентной ставки высказались восемь членов регулятора, против — один. Японский Центробанк ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.
Регулятор вместе с этим подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Темпы выкупа гособлигаций будут приблизительно равны текущим, благодаря чему денежная база продолжит увеличиваться примерно на 80 триллионов иен в год.
Японский регулятор также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 6 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 90 миллиардов иен. Темпы выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных облигаций также были сохранены на уровне 2,2 триллиона иен и 3,2 триллиона иен соответственно.
Банк Японии ожидает, что в 2019-2020 годах экономика страны сохранит тенденцию роста, которая будет поддерживаться внешним спросом. Вместе с тем регулятор ожидает замедления роста в связи с циклическим снижением инвестиций в основные фонды и из-за последствий запланированного повышения налога на потребление.
ЦБ Японии также ожидает продолжения ежегодного роста инфляции в стране и дальнейшего приближения показателя к целевой отметке в 2%.
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