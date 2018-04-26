ЦБ РФ сбавит скорость в снижении ключевой ставки, но не собьется с курса

Банк России на фоне апрельской волатильности на финансовых рынках и ослабления курса рубля 27 апреля возьмет паузу и оставит ключевую ставку на уровне 7,25%, но в долгосрочной перспективе продолжит курс на снижение ставки, сходятся во мнении опрошенные агентством «Прайм» аналитики.

США 6 апреля ввели новый пакет санкций в отношении ряда российских компаний. Это решение американских властей вызвало волатильность на рынках и резкое падение курса рубля. Так, курс доллара 11 апреля поднимался выше 65 рублей, а евро — 80 рублей. Однако первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на прошлой неделе заявила, что рост волатильности на российских рынках не создали рисков для стабильности финансовой системы и финансовых рынков. В то же время в ЦБ не исключили более быстрого приближения к годовой инфляции в 4%, но заверили, что риски превышения инфляцией цели в 2018 году оцениваются как невысокие.

Наталия Орлова. "Я думаю, что скорее всего, будет пауза. За последние три недели рыночная среда и внешняя среда в России достаточно сильно ухудшились, произошло ослабление курса, поэтому сейчас торопиться со снижением ставки нет необходимости, лучше посмотреть на инфляционные последствия снижения курса и на реакцию экономики, а потом принимать решения, исходя из новой реальности", — считает главный аналитик Альфа-банка

"Ожидаем неизменной ставки — волатильность на рынке и давление на рубль не позволяют снизить, хотя инфляция остается сверхнизкой. Поэтому Центральный банк, скорее всег, пропустит ход", — соглашается с коллегой главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах

СТОП, СТАВКА!

Подавляющее большинство опрошенных экспертов отметило, что после апрельских событий регулятор, скорее всего, возьмет короткую паузу для оценки сложившейся ситуации и того, как она может повлиять на планы регулятора по более быстрому переходу к нейтральной политике.

Сергей Хотимский. "Рост курса доллара традиционно влияет на рост инфляционных ожиданий. ЦБ, вероятно, постарается удостовериться, что население реагирует на новый скачок курса спокойно, до любых снижений ставки. Поэтому ожидаем сохранения ключевой ставки", — отмечает первый зампред правления Совкомбанка

"Ключевая ставка 27 апреля не будет изменена. Волатильность на рынках в первой половине апреля, на наш взгляд, выступает за более консервативный подход к изменению ставок, и в условиях, когда пока еще проблематично в полной мере оценить последствия влияния ослабления рубля на инфляционные показатели, на наш взгляд, регулятору более логично взять паузу", — подчеркивает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка

Максим Петроневич из Газпромбанка также придерживается позиции, что на ближайшем заседании ЦБ возьмет паузу. «Сейчас Банк России предпочтет лишний раз удостовериться в том, что ситуация развивается предсказуемым образом и скорее будет воздействовать на ожидания», — указал он.

Поддерживает данную точку зрения и управляющий директор "Абсолют банка" Антон Павлов , который также в числе сдерживающих факторов называет рост инфляционных ожиданий на фоне геополитической нестабильности, межсезонный дефицит плодоовощной продукции, повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и пересмотр тарифов услуг ЖКХ.

Ирина Лебедева. "На ближайшем заседании ЦБ оставит ключевую ставку без изменений — на уровне 7,25%. На фоне ужесточения санкций и неопределенности относительно дальнейших шагов в этот раз ЦБ может взять паузу в цикле снижения ключевой ставки. Во-первых, рубль достаточно резко ослабел к основным мировым валютам, снижение ключевой ставки может подтолкнуть дальнейший рост оттока капитала и спровоцировать новую волну ослабления рубля. Во-вторых, ЦБ и сам отмечал, что в результате введения санкций равновесный уровень ставки мог сдвинуться вверх из-за роста премии за риск при вложении в рублевые активы. В дополнение следует отметить, что в последнее время сдвиг вверх нейтрального уровня ключевой ставки также связан с повышением долгосрочного уровня ставки ФРС ", — пояснила старший аналитик банка «Уралсиб»

ДОЛГОСРОЧНЫЙ КУРС БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Экономисты отмечают, что апрельские события вряд ли скажутся на долгосрочных целях регулятора. Если не возникнет новых шоков, то Банк России сможет достичь нейтрального уровня ключевой ставки в 6-7% уже в текущем году.

Олег Кузьмин. "Если геополитическая ситуация не изменится, то это (второй-третий квартал — ред.) будет хорошим временем для снижения ключевой ставки до нейтрального уровня, который мы оцениваем на уровне в 5,5-7%", — считает главный экономист "Ренессанс Капитал"

По словам Табаха из «Эксперт РА», риторика регулятора немного ужесточится, но до конца года, если не налетят «черные лебеди», ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 75-100 базисных пунктов.

"Несмотря на обострение геополитической ситуации и повышение волатильности на рынке, Банк России не откажется от курса на смягчение денежно-кредитной политики", — считает Павлов из «Абсолют банка».

"Все факторы, которые ранее благоприятствовали снижению ставки, — остались. Инфляция — в годовом выражении и фактическая динамика — находится на низком уровне; курс доллара стабилизировался в рамках ожидаемых в 2018 году значений и не несет в себе риски превышения инфляцией целевого уровня, рост зарплат после всплеска в феврале замедляется при этом рост розничного товарооборота остается невысоким. При этом рекордные за последние несколько лет цены на нефть позволяют сгладить возможные негативные воздействия на федеральный бюджет и валютный рынок. По этим причинам политика Банка России, направленная на снижение ключевой ставки до нейтрального уровня, будет продолжена. Однако с высокой вероятностью — только в июне", — отмечает Петроневич из Газпромбанка.

НО ВОЗМОЖНЫ И ОТКЛОНЕНИЯ

В то же время Дмитрий Куликов из АКРА считает, что ЦБ может и полностью остановить цикл снижения ставки. «Снижать до конца года ключевую ставку Банк России, возможно, теперь не будет, несмотря на то, что ранее уже сформировал ожидания на снижение к декабрю еще на 0,25-0,5 процентного пункта. По крайней мере решение об этом может быть отложено до конца лета, когда окончательно станет понятна ситуация с урожаем», — сказал он.

Экономист добавил, что если рост протекционизма в мировой торговле приведет к долгосрочному росту глобальных процентных ставок, что не исключено, нейтральным для России уровнем рублевых ставок технически может стать и текущий уровень, который составляет 7,25% годовых.

Поддерживает мнение коллеги руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин. По его словам, появилась вероятность небольшого повышения диапазона уровня нейтральной ставки.