Опрос Банки.ру: аналитики рассказали о возможности повышения ключевой ставки

Участники финансового рынка, опрошенные порталом Банки.ру , сошлись во мнении, что Центральный банк на ближайшем заседании в пятницу, 27 апреля, не будет повышать ключевую ставку.

Снижение ключевой ставки также маловероятно в связи с санкционным давлением на Россию со стороны США . Скорее всего, регулятор оставит ключевую ставку на текущем уровне, а возможное ускорение инфляции может скорректировать планы ЦБ в отношении темпов смягчения денежно-кредитной политики, уверены эксперты.

На текущий момент из-за введенного нового пакета американских санкций и апрельской волатильности снижение ставки с 7,25% до 7%, скорее, неочевидное решение. Об этом заявляли первый зампред ЦБ Ксения Юдаева и директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов . При этом Ксения Юдаева подтвердила, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике планируется завершить до конца 2018 года.

Что касается заявлений директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игоря Дмитриева о том, что ключевая ставка может пойти как вверх, так и вниз, то к этому стоит относиться как к вербальной интервенции с целью ограничить возможную спекулятивную активность по раскачке курса рубля. Для реального увеличения процентной ставки необходимо повторение апрельской волатильности с падением рубля к американскому доллару ниже отметки в 70 рублей.

Неизменность ставки

Главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков напоминает: снижение ставки сделает российские ОФЗ менее привлекательными для нерезидентов, что вкупе с возможностью роста инфляции может подтолкнуть их к сокращению операций с российским долгом. А это добавит нестабильности финансовой системе России.

«Банк России 27 апреля вряд ли пойдет на снижение ключевой ставки. Финансовый регулятор под руководством Эльвиры Набиуллиной исповедует сверхосторожную денежно-кредитную политику, предпочитая принимать очевидные решения», — отмечает эксперт.

С ним согласны первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский и директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. По мнению последнего, «Банк России, вероятней всего, не будет снижать ключевую ставку. Если эффект от апрельских санкций и последовавшее за ними ослабление рубля будут иметь ограниченный эффект, а после смягчения санкционной риторики (в частности, по »Русалу» ) это весьма вероятно, то снижение ключевой ставки может последовать уже на следующем заседании», — комментирует представитель банка. Его прогноз по уровню ключевой ставки на конец 2018 года варьируется на уровне 6,5—6,75%.

Ситуация на нефтяном рынке остается благоприятной для курса рубля, но те обстоятельства, которые толкают нефтяные котировки вверх, способствуют и ослаблению рубля, считает генеральный директор ICBF Антон Махновский. «Проблема еще в том, что появились факторы, которые неподвластны ЦБ РФ, — меняется ситуация на глобальном валютном рынке. Рост доходности казначейских облигаций США выше 3%, и динамика доллара на международном рынке снижает интерес к валютам развивающихся стран. Подъем ключевой ставки даже на 0,25 процентного пункта считаем маловероятным на ближайшем заседании. ЦБ оставит это на будущее при ухудшении ситуации», — комментирует эксперт.

Апрельские события как минимум снизили темп, но более жесткие сценарии с разгоном инфляции маловероятны, подчеркивает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах . «Мы ожидаем неизменной ставки — волатильность на валютном рынке и давление на рубль не позволяют снизить, хотя инфляция остается сверхнизкой. Поэтому Центральный банк, скорее всего, пропустит ход. Риторика будет чуть более жесткой, но до конца года, если не налетят „черные лебеди“, мы ожидаем снижения ставок на 75—100 базисных пунктов, с новыми снижениями не раньше июня», — говорит он.

По мнению главного аналитика Бинбанка, санкционное давление является главным фактором, удерживающим ЦБ от снижения ставки на апрельском заседании. По его оценкам, нестабильность финансового и валютного рынка, вызванная действием санкций, не приведет к существенному ускорению роста потребительских цен, что при сохранении устойчивости внутренней экономической конъюнктуры позволит ЦБ вернуться к снижению ставки на июньском заседании.

«Ожидаем, что в пятницу в итоговом релизе риторика регулятора главным образом будет направлена на убеждение участников рынка в стабильности текущей ситуации как на финансовом, так и на валютном рынке. Допускаем возможность того, что Банк России заявит о более длительном переходе к нейтральной ДКП. Мы полагаем, что регулятор сохранит неизменным свое высказывание о том, что нейтральная ДКП начнет свое действие уже в 2018 году. Мы полагаем, что инфляция будет оставаться ниже 4% в течение всего 2018 года, а в июне может продемонстрировать новые исторические минимумы. Также мы полагаем, что на данный момент регулятор не рассматривает рост зарплат на рынке труда, а также рост потребительского кредитования как существенно высокие проинфляционные риски», — подчеркивает представитель банка.

Евгений Волков. Внешние факторы негативно повлияли на перспективу дальнейшего снижения ключевой ставки. С учетом ситуации на российском фондовом рынке ЦБ может взять тайм-аут, считает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка