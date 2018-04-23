Ещё
Банк России снизит ставку в пятницу на 25 б.п., — Аналитики ВТБ Капитал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк России снизит ставку в пятницу на 25 б.п., — Аналитики ВТБ Капитал 

Прайм 58 минут назад
Фото: Прайм
На этой неделе макроэкономических публикаций ожидается немного. В среду Росстат представит оценку инфляции за очередную неделю, а также данные об уровне деловой активности за апрель.
Однако центральным событием недели станет заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, которое состоится в пятницу. Как обычно, пресс-релиз по итогам заседания выйдет в тот же день в 13:30 по московскому времени, но ни пресс-конференции, ни доклада о денежно-кредитной политике на этот раз не будет.
В свете недавнего обострения геополитической напряженности и соответствующей реакции со стороны валютного рынка представители руководства Банка России выступили с рядом комментариев, касающихся влияния этих событий на курс политики ЦБ.
— Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что вероятность снижения ключевой ставки на предстоящем заседании снизилась. При этом она подтвердила, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике планируется завершить до конца 2018 г., однако, по ее словам, произойти это может позднее, чем предполагалось изначально.
— Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев сообщил, что ключевая ставка может пойти как вверх, так и вниз. Хотя, на первый взгляд, это можно расценить как признак ужесточения риторики регулятора, мы интерпретируем данное заявление, скорее, как то, что центробанк намерен все-таки снизить ставку, но в дальнейшем готов при необходимости повысить ее.
— В свою очередь директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов отметил, что решение относительно размера ключевой ставки будет приниматься с учетом динамики обменного курса рубля.
— В последнем выпуске аналитического обзора О чем говорят тренды эксперты Банка России подчеркнули, что, если произошедшее недавно расширение российской риск-премии CDS окажется устойчивым, то уровень ключевой ставки, соответствующий нейтральной денежно-кредитной политике, возрастет.
На наш взгляд, наиболее пристального внимания заслуживает заявление Игоря Дмитриева. Тезис о том, что Банк России больше не опасается, что слишком решительное снижение ставки приведет к последующей необходимости ее повысить обратно, судя по всему, означает, что на данном этапе процесс смягчения денежно-кредитной политики, скорее всего, продолжится. Соответственно, мы ожидаем, что, несмотря на рост неопределенности в геополитической сфере и ослабление рубля на 7,1% с начала апреля, на ближайшем заседании совет директоров снизит ставку еще на 25 бп (относительно текущего уровня в 7,25%). Тем временем консенсус-прогноз Bloomberg склоняется в пользу сохранения ставки на прежнем уровне (такое мнение высказали 17 из 25 опрошенных экономистов, тогда как остальные также ожидают снижения ставки на 25 бп).
Напомним, что наш прогноз ключевой ставки на конец 2018 г. составляет 6,75%.
Прайм: последние новости
Банки Латвии прекратили работу с попавшими под санкции россиянами‍ Монголия обратилась к РФ за кредитом, Минфин готов его рассмотреть - Силуанов Эспертное мнение: Почему страны выводят золотой запас из США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57382
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»201
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России329
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение