Банк России снизит ставку в пятницу на 25 б.п., — Аналитики ВТБ Капитал

На этой неделе макроэкономических публикаций ожидается немного. В среду Росстат представит оценку инфляции за очередную неделю, а также данные об уровне деловой активности за апрель.

Однако центральным событием недели станет заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, которое состоится в пятницу. Как обычно, пресс-релиз по итогам заседания выйдет в тот же день в 13:30 по московскому времени, но ни пресс-конференции, ни доклада о денежно-кредитной политике на этот раз не будет.

В свете недавнего обострения геополитической напряженности и соответствующей реакции со стороны валютного рынка представители руководства Банка России выступили с рядом комментариев, касающихся влияния этих событий на курс политики ЦБ.

— Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что вероятность снижения ключевой ставки на предстоящем заседании снизилась. При этом она подтвердила, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике планируется завершить до конца 2018 г., однако, по ее словам, произойти это может позднее, чем предполагалось изначально.

— Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев сообщил, что ключевая ставка может пойти как вверх, так и вниз. Хотя, на первый взгляд, это можно расценить как признак ужесточения риторики регулятора, мы интерпретируем данное заявление, скорее, как то, что центробанк намерен все-таки снизить ставку, но в дальнейшем готов при необходимости повысить ее.

— В свою очередь директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов отметил, что решение относительно размера ключевой ставки будет приниматься с учетом динамики обменного курса рубля.

— В последнем выпуске аналитического обзора О чем говорят тренды эксперты Банка России подчеркнули, что, если произошедшее недавно расширение российской риск-премии CDS окажется устойчивым, то уровень ключевой ставки, соответствующий нейтральной денежно-кредитной политике, возрастет.

На наш взгляд, наиболее пристального внимания заслуживает заявление Игоря Дмитриева. Тезис о том, что Банк России больше не опасается, что слишком решительное снижение ставки приведет к последующей необходимости ее повысить обратно, судя по всему, означает, что на данном этапе процесс смягчения денежно-кредитной политики, скорее всего, продолжится. Соответственно, мы ожидаем, что, несмотря на рост неопределенности в геополитической сфере и ослабление рубля на 7,1% с начала апреля, на ближайшем заседании совет директоров снизит ставку еще на 25 бп (относительно текущего уровня в 7,25%). Тем временем консенсус-прогноз Bloomberg склоняется в пользу сохранения ставки на прежнем уровне (такое мнение высказали 17 из 25 опрошенных экономистов, тогда как остальные также ожидают снижения ставки на 25 бп).

Напомним, что наш прогноз ключевой ставки на конец 2018 г. составляет 6,75%.