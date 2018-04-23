Аналитики: Банк России не станет снижать ключевую ставку 27 апреля

Прошлое заседание ЦБ по ставке состоялось в конце марта, на нем показатель был снижен на 0,25 процентных пункта — до 7,25 процента. В релизе по его итогам регулятор отмечал, что годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, а инфляционные ожидания населения продолжают падать. ЦБ также прогнозировал, что в конце 2018 года годовая инфляция составит 3-4 процента и будет находиться вблизи четырех процентов в 2019 году. В таких условиях Банк России рассчитывал продолжить снижение ставки и завершить переход к нейтральной денежно-кредитной политике (под этим понимается ключевая ставка 6-7 процентов) уже в текущем году.

До верхней границы диапазона остался один шаг, но, скорее всего, в эту пятницу он сделан не будет. По мнению ведущего аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, ключевая ставка по итогам заседания ЦБ 27 апреля останется неизменной — 7,25 процента. «Недавний рост волатильности на рынках, на наш взгляд, заставит действовать ЦБ более осторожно», — говорит он. По словам главного аналитика Бинбанка Антона Покатовича, риторика регулятора в релизе по итогам заседания 27 апреля может быть успокаивающей, чтобы убедить участников рынка в стабильности ситуации на финансовом и валютном рынках. Покатович также допускает, что Банк России может заявить в пятницу и о более длительных сроках перехода к нейтральной денежно-кредитной политике.

Турбулентность на фондовом и валютном рынках вызвало расширение санкций США 6 апреля. В санкционный список попали еще 38 фигурантов из России — компании, топ-менеджеры, госслужащие, госструктуры. Впервые санкции распространились на российский крупный частный бизнес. Расширение санкций вызвало обвал фондовых индексов и рубля на Мосбирже 9, 10 и частично 11 апреля. На максимуме доллар поднимался выше 65 рублей, евро — выше 80 рублей.

Позднее курс рубля отскочил вверх, впрочем, не достигнув показателей, с которых начинал падение. 19 апреля первый зампред ЦБ Ксения Юдаева напрямую говорила, что вероятность снижения ключевой ставки на заседании 27 апреля упала. Также она сообщала, что ставка будет снижаться медленнее, чем планировалось. «Апрельские санкции и ослабление рубля оказывают сдерживающее влияние на снижение ключевой ставки, так как вероятно ведут к росту инфляционных ожиданий, пока не отраженному в статистике. В том числе это видно из апрельских заявлений импортеров различных потребительских товаров о намерении пересматривать цены вверх», — отмечает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов