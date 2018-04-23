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В ФАС оценили долю инвестиций в ВВП России
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В ФАС оценили долю инвестиций в ВВП России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов заявил, что доля инвестиций в ВВП России на данный момент составляет около 17%. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Сейчас доля инвестиций в отечественный ВВП составляет около 17%, поэтому довести ее до 25% — не фантастическая задача, это вполне реально. Президент поставил задание, которое просто подлежит выполнению, а отговорки о том, что "у нас не получится" не принимаются", — сказал Цыганов.
Он также отметил, что доля иностранных инвестиций в валовом продукте пока не так велика.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что рост инвестиций в основной капитал в России достаточно вялый.
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