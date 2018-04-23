В ФАС оценили долю инвестиций в ВВП России

"Сейчас доля инвестиций в отечественный ВВП составляет около 17%, поэтому довести ее до 25% — не фантастическая задача, это вполне реально. Президент поставил задание, которое просто подлежит выполнению, а отговорки о том, что "у нас не получится" не принимаются", — сказал Цыганов.

Он также отметил, что доля иностранных инвестиций в валовом продукте пока не так велика.